แพนดอร่า เอาใจแฟนคลับดิสนีย์พิกซาร์ ด้วยคอลเลคชั่นใหม่ Disney x Pandora Pixar

สำหรับเครื่องประดับในคอลเลคชั่น Disney x Pandora Pixar ถูกนำเสนอมาให้สะสมกันในรูปของชาร์มรวมทั้งสิ้น 7 แบบ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อมุ่งเติมเต็มเรื่องราว ความฝัน และแรงบันดาลใจให้แฟนแพนดอร่า ได้สนุกไปกับการสไตล์ลิ่งเครื่องประดับ และสามารถ Mix & Match ด้วยการนำตัวละครที่ชื่นชอบเหล่านี้สวมใส่ติดตัวไปได้ในทุกๆวัน ในราคาเริ่มต้นที่ 2,600 บาท อาทิ

Buzz Lightyear วีรบุรุษผู้กอบกู้จักรวาล ตัวเอกของคอลเลคชั่นนี้ จากเรื่อง Toy Story ที่มาพร้อมเอกลักษณ์ชุดอวกาศ สีและรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนจริง และดีเทลสลักคำว่า “Andy” เด็กชายผู้เป็นเจ้าของบัซใต้เท้าของบัซ พร้อมชวนคุณไปผจญภัยด้วยกัน

Sully (ซัลลี่) สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่แฝงไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพและความเมตตา จากเรื่อง Pixar’s Monsters Inc.



Dory (ดอรี่) หรือ “ดอรี่ขี้ลืม” ปลาบลูแทงค์ (Blue Tang) จากเรื่อง Finding Nemo ที่สื่อถึงความเป็นมิตร, มองโลกในแง่ดี



Remy (เรมี่) เจ้าหนูที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นสุดยอดเชฟในฝรั่งเศส จากเรื่อง Ratatouille ที่ดีไซน์มาเหมือนจริง โดดเด่นกับหมวกเชฟทรงสูง อีกหนึ่งตัวละครที่สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่น และทำตามความฝันอันยิ่งใหญ่

Edna Mode ดีไซน์เนอร์สุดคูลจากเรื่อง The Incredible

Disney Pixar Joy จากเรื่อง Inside Out หนึ่งในอารมณ์หลักมีสื่อถึงความสนุก ความสุข ที่มีดีเทลลูกแก้วแห่งความทรงจำในแบบของ Glow in the Dark สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดเป็นครั้งแรก

Wall-E หุ่นยนต์ที่มีหัวใจ และความรักอันยิ่งใหญ่

เติมเต็มความฝัน จินตนาการและเก็บความทรงจำสุดประทับใจของตัวละครจากการ์ตูนเรื่องโปรด กับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด Disney x Pandora Pixar ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อ Disney x Pandora Pixar Bracelet Set รับบัตรชมภาพยนตร์ First Class จำนวน 2 ที่นั่ง (มูลค่า 2,000 บาท) หาซื้อได้ที่ร้านแพนดอร่าทุกสาขาทั่วประเทศ หรือทางออนไลน์ Line @pandora.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center 02.264.5080

#PandoraThailand #DisneyxPandora