เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน MBK CENTER Presented BaNANA x True 5G MOBILE & IT 2022 ชวนช้อปสินค้ามือถือไอทีแบรนด์ดัง พร้อมเบอร์มงคล ลดกระหน่ำสูงสุด 90 % ดีลสุดปังคุ้ม 6 ต่อ

กิจกรรมความบันเทิงทุกวันในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. โดยวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 เวทีเสวนากับกูรู IT นักพยากรณ์ศาสตร์แห่งตัวเลขชื่อดัง โดยวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 พบกับซินแสเป็นหนึ่ง วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 พบกับ IAUM REVIEW จากเด็ก MBK สู่อาชีพนักรีวิวมือถือ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 พบกับ นพ Extreme IT จะมาชี้เป้า 10 มือถือสำหรับเล่นเกมส์ตามงบต่าง ๆ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 พบกับ ที่รัก บุญปรีชา หรือที่รู้จักในนาม พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที จากเพจ TECH OFF SIDE จะมาแนะนำกฎหมาย PDPA ไฮไลท์ !! วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 14.30 น. – 15.00 น. แฟนคลับห้ามพลาดใกล้ชิด เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา นักแสดงมากความสามารถและพรีเซ็นเตอร์ ทรู5G จะมาร่วมพิธีเปิดงาน แนะนำเคล็บลับสายมูเบอร์มงคล พร้อมอัพเดตผลงาน









พิเศษที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,000 บาท เมื่อแบ่งชำระรายเดือน 0 % นานสูงสุด 10 เดือน (สำหรับ

บัตรเครดิต) และ 36 เดือน (สำหรับบัตรกดเงินสด TTB FLASH)





พิเศษที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12 % เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย เฉพาะรายการแบ่งชำระเงิน

รายเดือน อัตราดอกเบี้ย 0 % สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน





ชวนช้อปมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองในงานระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชั้น G ลานCENTER HALL และ ชั้น 4 โซน D ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. ยกทัพสินค้า IT Smartphone Gadget ลดสูงสุด 90 % โปรโมชันสุดปังรับ GIFT VOUCHER ส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สุดคุ้มกับสิทธิพิเศษจากแอปพลิเคชัน MBK PLUS และ บัตรเครดิต TTBไฮไลท์จากบูธพันธมิตรชั้นนำ BaNANA ขนทัพแบรนด์ดังมาร่วมจัดเต็มโปรโมชั่น True5G ดูดวงรับหมายเลขมงคล พร้อมแพ็คเกจในราคาพิเศษ เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ฟรี!! บริการ Check up และให้คำปรึกษาต่าง ๆ โดยช่างผู้ชำนาญการจากร้านค้าในศูนย์ฯทุกวัน ระหว่างเวลา 12.00 น. – 19.00 น.ห้ามพลาด!!! ช้อปคุ้มหลายต่อกับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้ต่อที่ 1 ช้อปคุ้มกับโปรโมชันส่วนลดสูงสุด 90 % เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการต่อที่ 2 ช้อปทุก 1,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ iPad Pro สร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึง PHILIPS เครื่องฆ่าเชื้อยูวี และ Fitbit Charge 5ต่อที่ 3 ช้อปครบตามเงื่อนไข รับฟรีของสมนาคุณ อาทิ ช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป รับแท่นชาร์จไร้สาย REMAX WK พิเศษ! สมาชิก MBK PLUS และ บัตรเครดิตที่ร่วมรายการจ่ายน้อยกว่าเพียง 2,500 บาทต่อที่ 4 สมาชิกแอปพลิเคชัน MBK PLUS รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรี MBK GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท สมัครสมาชิกใหม่เพียงโหลดแอปพลิเคชัน MBK PLUS และซื้อสินค้าในงานรับสิทธิ์เล่นเกมส์ LUCKY WHEEL ลุ้นของรางวัลมากมายต่อที่ 5 รับสิทธิพิเศษ อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ทุกใบเสร็จมีค่า รับฟรี Horo Wall เสริมดวง 7 วันตามวันเกิดจากอาจารย์ตูน ทักษายุค มือถือเก่าแลกซื้อเครื่องใหม่ในราคาสุดพิเศษ เพิ่มระยะเวลาประกันเครื่อง 2 เท่า (เมื่อซื้อรุ่นที่กำหนด)ต่อที่ 6 รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต TTB ได้แก่พิเศษที่ 3 ผู้ถือบัตรเครดิต TTB รับกระเป๋า VISA Olympic เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตธนาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ศูนย์กลางการใช้ชีวิตคูล ๆ แหล่งรวมความพิเศษที่หลากหลายเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ และเตรียมพบประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดร้านค้าเปิดใหม่ โปรโมชั่นต่างๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth###MBKCENTER #MBKMBCOOL #COOLDestination #Mobile&ITFestival #BaNANA #True5G