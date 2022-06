คิง เพาเวอร์ เดินเครื่องมอบประสบการณ์ชอปปิ้ง 360 องศา #คิงเพาเวอร์ไม่บินก็ฟินได้ #360ShoppingWander

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นความท้าทายครั้งใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยว ที่ต้องปรับตัวและปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการดำเนินชีวิตหลังโควิด-19 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ ที่ต้องคำนึงถึงความสะดวกของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยว จนถึงการเดินทางกลับ ดังนั้น การพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมารองรับการให้บริการเป็นสิ่งจำเป็น โดย คิง เพาเวอร์ มีแผนพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ วางเป้าหมายบูรณาการโปรแกรมการชอปปิ้งให้สามารถสร้างประสบการณ์ความคุ้มค่า ความสะดวกรวดเร็วในการมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรให้แก่นักเดินทาง ซึ่งปัจจุบัน คิง เพาเวอร์ ได้พัฒนาปรับปรุงให้การชอปปิ้งกับ คิง เพาเวอร์ ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งกับลูกค้าที่มีไฟลต์บินและไม่มีไฟลต์บินภายใต้แนวคิด King Power The Infinite Shopping Beyond Boundaries ที่สุดแนวคิดของการชอปปิ้งไร้ขีดจำกัด ด้วย 4 ประสบการณ์ชอป ดังนี้• อัปเกรดใหม่ สำหรับฟีเจอร์ KING POWER LINE OFFICIAL (@kingpower) ให้สามารถเป็น Marketing Tool สำคัญที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า จากที่ให้ LINE ทำหน้าที่ของ Promotion Hub เพียงอย่างเดียว ปรับให้ตอบสนองการใช้งานได้หลายมิติ เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็น Total CRM Solution Hub ตอบโจทย์ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ สิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก (King Power Member), โปรโมชัน (Promotion), เลือกบริการชอปปิ้ง (Shop Now), ค้นหาร้านค้า (Store Directory), ช่องทางการสื่อสารระหว่าง คิง เพาเวอร์ กับลูกค้า (Need Assistance) และการค้นหาสินค้า บริการ (Quick Search) ซึ่งการใช้งานของ LINE ฟีเจอร์ใหม่นี้คาดว่าจะตอบสนองการสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแบบ 1on1 ทั้งกับลูกค้าคนไทยและต่างชาติที่เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และใช้ LINE อยู่แล้วกว่า 12 ล้านราย• การชอปผ่าน คิง เพาเวอร์ ในระบบออนไลน์ อยู่ไหนก็ชอปได้ 24 ชั่วโมงผ่าน www.kingpower.com หรือ King Power Application สามารถชอปได้ทั้งสินค้าดิวตี้ ฟรี (Duty Free) สำหรับผู้มีไฟลต์บินด้วยบริการ KING POWER CLICK&COLLECT ที่อำนวยความสะดวกการชอปปิ้งสินค้าได้ถึง 2 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทาง และรับของง่ายขึ้นที่สนามบินทั้งขาเข้า-ขาออก รวมถึงการชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพในรูปแบบโฮมดีลิเวอรี ส่งถึงบ้าน• KING POWER CHAT TO SHOP แค่แชตก็ชอปได้กับ คิง เพาเวอร์ ผ่าน LINE @KP_ChatToShop ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.• KING POWER CALL TO SHOP จบทุกการชอปด้วย Shopping Assistant โทร. 0-2338-7870 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.โดยทั้ง 4 ประสบการณ์ได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื่อมโยงการบริการแบบครบวงจร เพื่อสร้าง Engagement กับลูกค้า ด้วยการย่อโลกการสื่อสารกับ คิง เพาเวอร์ มาไว้ในมือแบบครบจบในที่เดียว และในช่วงของการสร้างประสบการณ์พิเศษจากการเดินทางครั้งใหม่ ภายใต้ฟีเจอร์ใหม่ คิง เพาเวอร์ ได้จัดแคมเปญ MID YEAR SALE 360 องศา SHOP AND WANDER ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 #คิงเพาเวอร์ไม่บินก็ฟินได้ #360ShoppingWander สามารถชอปได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) หรือเลือกความสบายด้วยบริการ CHAT TO SHOP , CALL TO SHOP และ www.kingpower.com พร้อมโปรโมชันพิเศษ เพียง Add LINE: @kingpower รับฟรี! คูปองส่วนลด 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, สะสมยอดชอปครบ 8,000 บาท (สุทธิ) ภายในวันเดียวกัน รับกะรัตรีวอร์ด เพิ่ม 10 เท่า รวมทั้งสิ้น 800 กะรัต โดย 1 กะรัต มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ หรือใช้แลกรับสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์จากร้านค้า โรงแรม สปา และฟิตเนสที่ร่วมรายการนอกจากนี้ รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อซื้อ CASH CARD 10,000 บาท รับฟรี GIFT CARD มูลค่า 3,000 บาท และซื้อ CASH CARD 23,000 บาท รับฟรี GIFT CARD 7,000 บาท รวมถึงยังสามารถรับฟรี! พวงกุญแจ DISNEY จำนวน 1 ชิ้น เมื่อชอปสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) (จำกัด 20,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ) พิเศษ! สมัครสมาชิกใหม่ได้เงินชอปเพิ่ม สมัครสมาชิกใหม่ SCARLET เพียงเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก 6,000 บาท รับวงเงินชอปเพิ่มทันทีอีก 1,500 บาท และสมัครสมาชิกใหม่ ONYX เพียงเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก 60,000 บาท รับวงเงินชอปเพิ่มทันทีอีก 18,000 บาท (ยอดเงินที่ใช้ในการสมัครสมาชิกฯ สามารถนำมาใช้ชอปปิ้งได้เต็มจำนวน)ไม่เพียงเท่านี้ สำหรับผู้มีไฟลต์บิน สามารถใช้บริการ KING POWER CLICK&COLLECT รับของได้ทั้งขาเข้า-ขาออก เพื่อเป็นทางเลือกให้การชอประหว่างบินสะดวกสบายมากขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคมนี้ โดยสามารถชอปผ่าน www.kingpower.com หรือ King Power Application และรับรหัสเพื่อใช้เป็นส่วนลด หรือยังสามารถรับโปรโมชันพิเศษเพื่อการซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่ และภูเก็ต อีกด้วยทั้งนี้ คาดว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาให้สอดรับกับวิถีการเดินทางครั้งใหม่ของนักท่องเที่ยว จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก รองรับและสร้างการเติบโตของกลุ่มสมาชิก คิง เพาเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถรองรับการเดินทางครั้งใหม่ของกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร