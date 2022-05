เปิดพื้นที่ให้คนรักดนตรีได้ฉายแสง! คิง เพาเวอร์ จัดประกวด ‘THE POWER BAND 2022 SEASON 2’ ชิงรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

เพราะคิง เพาเวอร์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยเช่นเดียวกับปณิธานที่ยึดมั่นมาโดยตลอดว่า ‘ทุกการเดินทางจะทำให้เราไม่อยู่ที่เดิม’ หรือ ‘Life Beyond Boundaries’ นั่นจึงเป็นที่มาของการร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ‘คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย’โดยล่าสุด คิง เพาเวอร์ ได้มีการผนึกกำลังกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดพื้นที่แสดงความฝันของคนรักดนตรี ‘THE POWER BAND 2022 SEASON 2’ การประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้คอนเซปต์ที่น่าสนใจอย่าง DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ! เพื่อเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ดนตรีหน้าใหม่ผ่าน 5 สนามแข่งทั่วประเทศ พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีจากมืออาชีพกับทัพคนดนตรีจาก 5 ค่ายเพลงชั้นนำของไทยที่มายกระดับความสนุกและความเข้มข้นตลอดการแข่งขันสำหรับก้าวแรกของเวที THE POWER BAND ในปีที่ผ่านมา นได้เปิดเผยว่า แม้เวทีแรกจะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีความยากที่ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงผ่าน Live Streaming แต่จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็พิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยมีความสามารถทางด้านดนตรี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักดนตรี ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก“จริง ๆ แล้ว Mission หลักอีกหนึ่งอย่างของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ คือการสนับสนุนให้คนไทยได้แสดงศักยภาพไปไกลในระดับโลก จึงมาถึงจุดที่เราคิดโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันอย่าง “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ซึ่งทางกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ได้ร่วมกับพันธมิตรหลาย ๆ ท่าน ในการสนับสนุนทั้งทางด้านกีฬา ด้านชุมชน รวมถึงด้านดนตรี ซึ่ง THE POWER BAND 2022 SEASON 2 ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และพันธมิตร อยากจะเปิดเวทีให้ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางดนตรีของพวกเขา”ทั้งนี้ นายอภิเชษฐ์ ได้เผยถึงไฮไลท์และความพิเศษของซีซั่น 2 เพิ่มเติมว่า ครั้งนี้มีการจับมือร่วมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างมาก ได้แก่ ค่ายเพลง Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand ค่ายเพลงที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่พร้อมจะผลักดันผู้เข้าแข่งขันให้ก้าวสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ“ดังนั้นแล้ว นอกจากทุกคนจะได้เข้ามาแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีแล้ว ผู้เข้าแข่งขันยังมีโอกาสที่จะได้เข้ามาสัมผัสความเป็นมืออาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดนตรีของประเทศไทยว่า เขามีการทำงานกันอย่างไร ผมมองว่า เวทีนี้จะเป็นเวทีหนึ่งซึ่งน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอด พัฒนาประสบการณ์ทางด้านดนตรีของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น” นายอภิเชษฐ์ กล่าวด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่นสำหรับการกลับมาของเวที THE POWER BAND 2022 SEASON 2 นั้นถือเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของก้าวแรก ด้วยก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและเปิดกว้างให้กับเยาวชนและประชาชนทุกคนมากขึ้น โดยได้กล่าวถึงความแตกต่างจากซีซั่นแรกไว้ว่า นอกเหนือจากการปรับรูปแบบการแข่งขันให้เป็น POP BAND ยังมีการขยายการประกวดให้กว้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 สนามแข่งขันจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ สนามที่ 1 จังหวัดขอนแก่น, สนามที่ 2 จังหวัดชลบุรี, สนามที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่, สนามที่ 4 จังหวัดสงขลา และสนามสุดท้ายคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล“อย่างที่บอกว่า คิง เพาเวอร์ และเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เชื่อมั่นในพลังของคนไทย เราคิดว่า การพัฒนาศักยภาพเป็นเรื่องสำคัญ แพ้แล้วก็ยังมีโอกาสในปีถัดไป ยังสามารถเข้ามาแข่งขันได้ เพียงแต่ว่าต้องฝึกฝน พยายามทำให้เก่งขึ้นทุกวัน” คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทั้งนี้ การประกวดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ระดับมัธยมศึกษา (Class A) 2. ระดับบุคคลทั่วไป (Class B) 3. ประเภทดนตรีสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด (Class C) โดยเกณฑ์การตัดสินก็เข้มข้นไม่แพ้ซีซั่นที่ผ่านมา เพราะได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งวงการดนตรีของประเทศไทยและต่างประเทศร่วมให้คำแนะนำ อาทิ นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Genie Records, ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด, ติ๊ก วง Playground, เจ มณฑล จิรา, ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า และอื่น ๆ อีกมากมายด้านหนึ่งในตัวแทนค่ายเพลงที่ครั้งนี้มีบทบาทในการเข้ามาร่วมเฟ้นหาคลื่นลูกใหม่ไฟแรง ได้เผยรางวัลสุดพิเศษนอกจากประสบการณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้กลับบ้านไป ครั้งนี้ คิง เพาเวอร์ยังจัดหนักด้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้าน พร้อมซิงเกิลเพลงและมิวสิกวิดีโอเป็นของตนเองสำหรับผู้ชนะจาก 3 คลาส ร่วมกับค่าย Muzik Move ที่ปัจจุบันมีศิลปินชื่อดังมากมายอยู่ใต้ชายคา อาทิ เอิ๊ต ภัทรวี, Indigo, แหนม รณเดช“ค่าย Muzik Move จะส่งโปรดิวเซอร์มาช่วยดูแลในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทำเพลง เข้าห้องอัด รวมถึงถ่ายเอ็มวี ซึ่งถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับน้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขัน และเป็นการปูพื้นก้าวเข้าสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพ” นายดนุภพ กมล กล่าวทิ้งท้ายสุดท้ายนี้ ใครสนใจพร้อมปลดปล่อยพลัง DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ! สามารถสมัครได้ฟรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-2 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก: thepowerband.mahidol สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2525 ต่อ 3109 และ 02-441-5305#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #MusicPower #ThePowerBand2022Season2