คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565

ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทางด้านดนตรี เดินหน้าสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ จัดเวทีประกวดดนตรีปั้นคลื่นลูกใหม่สู่วงการเพลง กับเวทีไฮไลท์ในปีนี้จับมือกับ 5 ค่ายเพลงดังในไทยเพื่อสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการประกวดดนตรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream It, Do It กล้าฝัน! กล้าทำ! เพื่อแสดงพลังทางด้านดนตรีให้เต็มที่กับโอกาสครั้งสำคัญ