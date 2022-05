‘บีน นภสร – SLAPKISS’ โชว์ซิงเกิล ‘ถ้าเธอไม่ไหว’ รับตำแหน่งไอคอนคนใหม่ พร้อม POLYCAT มาเสิร์ฟความสนุกในแถลงข่าว ‘THE POWER BAND 2022 SEASON 2’

สะกดทุกสายตา!! เมื่อสาวเสียงเท่ บีน - นภสร ชัยพรเรืองเดช หรือที่รู้จักกันในชื่อ BEAN NAPASON ศิลปินค่าย Boxx Music ที่ได้ร่วมฟีเจอริงกับหนุ่ม ๆ SLAPKISS ในฐานะไอคอนของโปรเจค “THE POWER BAND 2022 SEASON 2” โชว์ซิงเกิลล่าสุด “ถ้าเธอไม่ไหว” ที่เป็นเพลงธีมหลักของงานนี้ ที่เรียกได้ว่าเคมีเข้ากันสุด ๆ ในงานแถลงข่าวโครงการ THE POWER BAND 2022 SEASON 2 การประกวดกวดดนตรีสากล ประจำปี 2565 ณ คราวน์ เอเทรียม คิง พาวเวอร์ รางน้ำ“ถ้าเธอไม่ไหว” เพลงประจำโครงการแข่งขัน THE POWER BAND 2022 SEASON 2 การประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นเวทีประกวดดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอีกด้วย เพื่อส่งผ่านความรู้สึกของ BEAN NAPASON และ SLAPKISS ที่ต้องการส่งกำลังใจให้คนดนตรีที่มีฝัน ให้กล้าฝัน! กล้าทำ! โดยรอบออดิชั่น 5 สนามการแข่งขันทั่วประเทศ จะมีเหล่าศิลปินไปคอยสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี พร้อมสร้างความสุขทางเสียงเพลงให้กับเยาวชนไทยอีกด้วยBEAN NAPASON และ SLAPKISS เล่าถึงความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมใน THE POWER BAND 2022 SEASON 2 ว่า “บีน รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ซิงเกิลใหม่เพลง ‘ถ้าเธอไม่ไหว’ ซึ่งมีเนื้อหาในการให้กำลังใจ และอย่ายอมแพ้ ถูกนำมาใช้เป็นเพลงประจำโครงการประกวดฯ เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนค่ะ” สำหรับทางด้าน SLAPKISS กล่าวว่า “สำหรับน้องที่เข้าประกวดก็สู้ ๆ ครับ เป็นตัวของตัวเอง อยากโชว์อะไรจัดมาเลย อย่ากังวลว่าจะดีหรือไม่ดี เอาที่ทำแล้วมีความสุขที่สุด อยู่บนเวทีแล้วเป็นตัวเองที่สุด นั่นคือสิ่งที่จะชนะใจกรรมการด้วยความแตกต่างไม่เหมือนใคร และขอให้ทุกคนที่เข้าประกวดเชื่อมั่นในตัวเอง ตั้งใจ และเตรียมตัวให้เต็มที่ครับ”นอกจากนี้ภายในงาน BEAN NAPASON และ SLAPKISS ได้ร่วมกันครีเอทโชว์สุดพิเศษ และยังได้เจ้าพ่อดนตรีซินธ์ป็อบ POLYCAT มาเสริมทัพสร้างความสนุกสนาน พร้อมขนเพลงมาเล่นให้ฟังสด ๆ แบบจัดเต็ม สร้างความสุขตลอดทั้งงาน อาทิ เพลง เวลาเธอยิ้ม, พบกันใหม่, ดูดี, อาวรณ์ เป็นต้นสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน THE POWER BAND 2022 SEASON 2 การประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 ได้ฟรี!! และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-2 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์: www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก: thepowerband.mahidol สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2525 ต่อ 3109 และ 02-441-5305