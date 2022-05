BEAN NAPASON และ SLAPKISS ขึ้นแท่นไอดอลคนดนตรีรุ่นใหม่

เพิ่งเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ไปไม่นาน สำหรับนักร้องสาวเสียงเท่อย่าง บีน นภสร ชัยพรเรืองเดช หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ BEAN NAPASON ที่ได้คอลแลปส์ร่วมกับ สามหนุ่มสุดกวนที่กำลังมาแรงอย่าง SLAPKISS ในเพลง “ถ้าเธอไม่ไหว” เพลงรักแนวใส ๆ ที่แทรกไปด้วยพลังงานบวก ปังไม่หยุด เพราะล่าสุด! คิง เพาเวอร์ คว้าตัวชวนมาร่วมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มีใจรักดนตรี ผ่านโครงการประกวดดนตรีสากล ประจำปี 2565 (THE POWER BAND 2022) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream It, Do It กล้าฝัน! กล้าทำ! เพื่อแสดงพลังทางด้านดนตรีให้เต็มที่กับโอกาสครั้งสำคัญ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ เวลา 11.00 น. ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ