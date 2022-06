Go City ลงทุนตลาดท่องเที่ยวในไทย เปิดตัว“Go City Bangkok Pass"

Go City (โกซิตี้) ผู้นำด้านบัตรผ่านสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว (sightseeing pass) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเปิดตัว “Go City Bangkok Pass” อย่างเป็นทางการ ลุยลงทุนตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย หวังดึงดูดชาวต่างชาติทั่วโลกสู่กรุงเทพฯ ให้สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง ณ จุดหมายปลายทางกว่า 25 แห่งทั่วกรุงฯ พร้อมรุกกลุ่มนักเดินทางชาวไทย ด้วยบัตรผ่านทั่วโลกลอนดอน นิวยอร์ก ปารีส สตอกโฮล์ม และซิดนีย์ ในราคาที่คุ้มค่าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจอน โอเวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โกซิตี้ เปิดเผยว่า Go City Bangkok ได้เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย และได้เปิดตัวนำร่องไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากลูกค้า Go City ทั่วโลก โดย 60% ของยอดขายมาจากตลาดระยะไกลในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา จนกระทั่งเกิดวิกฤตโรคโควิด-19 ขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเดินทางของนักเดินทางทั่วโลก Go City ได้เพิ่มเทคโนโลยีเป็นสองเท่าพร้อมลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อรีแบรนด์ และปรับปรุงปรับทิศทางของธุรกิจใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Go City ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจบัตรผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกในปีนี้ Go City ได้เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้กลับมาเดินทางอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จึงได้ขยายการลงทุนในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว Go City Bangkok Pass บัตรผ่านเข้าสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงขยายตัวการบริการเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งในฐานะตลาดต้นทางและปลายทางทั้งนี้ Go City ประเทศไทย นับเป็นบริษัทในเครือที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของบริษัทในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่ออุป-สงค์ (demand) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Go City Bangkok Pass ในขณะที่ยอดซื้อของลูกค้าชาวไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี โดย “บัตรผ่านลอนดอน” (Go City London Pass) ที่สามารถเข้าสถานที่ท่องเที่ยวได้กว่า 90 แห่งในลอนดอน สหราช-อาณาจักร ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหมู่ลูกค้าชาวไทย คิดเป็น 49% ของการซื้อ รองลงมาคือ “บัตรผ่านสตอกโฮล์ม” (Go City Stockholm) ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 40 แห่ง คิดเป็น 18% ของการซื้อ และ “บัตรผ่านนิวยอร์ก” (New York Pass) ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 115 แห่ง คิดเป็น 16% ของการซื้อ ส่วนที่เหลือเป็น ปารีส,​ซิดนีย์, ชิคาโก้, โรม, ซานฟรานซิสโก, อัมสเตอร์ดัม, และบาร์เซโลนา ที่มียอดซื้อ 17% ของการซื้อโดยลูกค้าชาวไทยจอน โอเวน (Jon Owen) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โกซิตี้ กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นการฟื้นตัวการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทันทีที่ข้อจำกัดการเดินทางเริ่มถูกยกเลิกเมื่อต้นปีนี้ เราเห็นยอดขายเพิ่มขึ้น 10 เท่า การเปิดตัว Go City Bangkok เป็นก้าวแรก แต่เรารู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในขณะที่เราได้ปรับปรุงบริการบัตรผ่านสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาได้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน นิวยอร์ก และปารีส ซึ่งเป็นเมืองยอดนิยมที่นักเดินทางชาวไทยที่มียอดซื้อสูงสุดในปี พ.ศ. 2562 โดยเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในจุดหมายปลายทางทั่วโลกเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางในไทยมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการเปิดตัวในกรุงโซลและโตเกียวในอนาคตอีกด้วย”ด้าน ไบดิ ลี (Baidi Li) รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ โกซิตี้ กล่าวว่า “Go City Bangkok พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยบัตรผ่านที่จะมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่แตกต่าง คุ้มค่า และราคาประหยัด และเราพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพักผ่อนในเมืองหลวงแห่งนี้”สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถใช้ Go City Bangkok pass ได้ในขณะนี้ ได้แก่ คิง เพาเวอร์ มหานคร สกายวอล์ค (King Power Mahanakhon Skywalk), ทัวร์ชิมอาหารในไชน่าทาวน์, ทัวร์ผับในกรุงเทพฯ, ทัวร์อยุธยาหนึ่งวัน, ล่องเรือดินเนอร์ในแม่น้ำเจ้าพระยา, ทัวร์ตุ๊กตุ๊ก และสัมผัสประสบการณ์การนวดแผนไทยแท้ ๆ Go City กำลังวางแผนที่จะเพิ่มทางเลือกด้านไลฟ์สไตล์อีกมากมาย อาทิ สกายบาร์ อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์บัตรผ่านที่ไม่เหมือนใครของ Go City มอบโอกาสในการชมสถานที่ที่ดีที่สุดของเมือง ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำไปจนถึงประสบการณ์นอกเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร โดยให้การบริการแนะนำการเดินทางที่ดีที่สุดและบัตรผ่านที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนักเดินทางยุคใหม่ ด้วยประสบการณ์ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่แตกต่าง คุ้มค่า ราคาประหยัด มี 2 ตัวเลือกสำหรับบัตร Go City Bangkok แต่ละแบบได้รับการออกแบบสำหรับรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกัน1) บัตรผ่านแบบรวมทุกอย่าง All-Inclusive Pass ช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อเองได้เพิ่มการเข้าชมและชมเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในจำนวนวันที่กำหนด สำหรับผู้ใหญ่ 2 วัน ราคา 2,999 บาท (ประมาณ 89 ดอลลาร์)2) Explorer Pass บัตรผ่านสำหรับนักเดินทางที่ต้องการใช้เวลาในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแบบยืดหยุ่นได้ มีอายุ 60 วัน ซึ่งสามารถเลือกล่วงหน้าก่อนเดินทาง เลือกได้ถึง 3 สถานที่ สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 1,899 บาท (ประมาณ 57 ดอลลาร์)ค้นหาข้อมูล Go City Bangkok เพิ่มเติมได้ที่ GoCity.com/Bangkok หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Go City จาก App Store หรือ Google Playเกี่ยวกับ GO CITYGo City ผู้นำธุรกิจบัตรผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และดำเนินการในกว่า 25 เมืองทั่วโลก Go City เป็นพันธมิตรกับสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ และกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสกับทุกสิ่งที่จุดหมายปลายทางมีให้ ในขณะที่พันธมิตรสถานที่ท่องเที่ยวจะได้รับการเข้าชมและรายได้ที่เพิ่มขึ้นGo City ช่วยให้ลูกค้าล็อกเงินออมก่อนการเดินทาง ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการวางแผนได้ในขณะเดินทางแอป Go City แบบดิจิทัล ช่วยให้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยการสแกนบัตรผ่านโดยตรงจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน Go City พลิกโฉมวิธีที่ผู้คนได้สัมผัสกับจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก พวกเขาเพียงแค่สแกนและเพลิดเพลิน ทั้งหมดนี้ทำได้เองโดยจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของราคาขายที่คุ้มค่า