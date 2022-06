กสิกรไทย ร่วมมือกับ สรรพสินค้าเวลเนส และโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เปิด K+ market บน K PLUS ให้ลูกค้าช้อปแพคเกจสุขภาพครบวงจรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

จับมือและเปิดให้ลูกค้าช้อปสินค้าและบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพครบวงจรได้ง่ายๆ ที่ K+ market บน K PLUS โดยสามารถใช้คะแนนสะสม K Point แลก หรือช้อปด้วยเงินสดในบัญชีที่ผูกกับ K PLUS ก็สะดวก คุ้มค่า และปลอดภัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าความร่วมมือกับ สรรพสินค้าเวลเนส และ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นำแพคเกจสินค้าและบริการดูแลสุขภาพครบวงจร โดย "สินธร เวลเนส บาย รีเซ็นส์" (Sindhorn Wellness by Resense) เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการคัดสรรสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้า K PLUS ได้จับจ่ายใช้สอยที่ K+ market โดยลูกค้าสามารถซื้อแพคเกจของ “สินธร เวลเนส บาย รีเซ็นส์” ได้ง่ายๆ ทั้งการนำคะแนนสะสม K Point มาแลกซื้อ หรือ ใช้เงินสดในบัญชี K PLUS ก็ได้ รวมทั้ง จะสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เร็วๆ นี้“นอกจากนี้ K+ market ยังเป็นศูนย์รวมการแลกคะแนนสะสม K Point ที่ลูกค้าได้รับคะแนนสะสมจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร โดยธนาคารได้คัดสรรสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงบริการจากร้านค้าที่มีคุณภาพมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้คะแนนสะสม K Point และทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการที่ถูกใจตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แม่และเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสินค้าความบันเทิง เกม และไลฟ์สไตล์อื่นๆ”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สรรพสินค้าเวลเนส จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในแหล่งรายได้หลักของประเทศไทยมาจากอุตสาหกรรมเวลเนส สุขภาพ โรงแรมและสปาของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งจากคนไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการด้านสุขภาพในวงกว้างขึ้น สรรพสินค้าเวลเนส จึงเป็นตัวแทนประสานงานผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามชั้นนำ "สินธร เวลเนส บาย รีเซ็นส์" (Sindhorn Wellness by Resense) นำเสนอบริการศูนย์สุขภาพครบวงจรในราคาสุดพิเศษ เพื่อแลกคะแนน K Point และจำหน่ายบนแพลทฟอร์ม K+ market ผ่าน K PLUS ซึ่งเป็นผู้นำด้านดิจิทัล แบงกิ้ง เป็นการเปิดตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ให้ความสำคัญกับเวลเนส การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวแบบครบวงจรโดยพร้อมเริ่มให้จำหน่ายบน K+ market ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปพร้อมโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับส่วนลดมากมายผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ กล่าวว่าสินธร เวลเนส บาย รีเซ็นส์ (Sindhorn Wellness by Resense) ศูนย์บริการด้านการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพครบวงจร ด้วยพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ครอบคลุมถึง 3 ชั้นของโรมแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ ด้วยห้องทรีตเมนต์ถึง 26 ห้อง รวมห้องสวีทสุดหรูแบบเป็นส่วนตัว และโปรแกรมทรีทเม้นต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทันสมัยด้วยวิธีการปรนนิบัติและบำบัดร่างกายขั้นสูงพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเน้นในเรื่องโปรแกรมการดีท็อกซ์ครบวงจรการปกป้องและฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และสินธร เวลเนส บาย รีเซ็นส์ (Sindhorn Wellness by Resense) พร้อมเปิดให้บริการในส่วนของบูติคฟิตเนสบริเวณชั้น 2 และ 3 ไม่ว่าจะเป็น โยคะ พิลาทิส สตูดิโอออกกำลัง, รวมการปั่นจักรยานในสตูดิโอ 3 มิติ หรือ Virtual cycle studio, ซึ่งมีโปรแกรมของ Les Mills อาทิ การออกกำลังเพื่อเผาผลาญไขมันแบบหนักสลับเบาหรือ HIIT (High Intensity Interval Training), ครอสฟิต การออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ ซึ่ง สินธร เวลเนส บาย รีเซ็นส์ (Sindhorn Wellness by Resense) พร้อมให้บริการลูกค้าธนาคารกสิกรไทยทุกคน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 09 1118 4444 หรือ LINE ID : @reserveWELLNESS