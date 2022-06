“เมเจอร์” รุกตลาดบล็อกเชนด้วย “Major NFT”

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในโลกคริปโตฯ ให้ผู้เข้าชมภาพยนตร์





เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ Zipmex สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่โรงภาพยนตร์รุกเข้าสู่ตลาดบล็อกเชนผ่านแพลตฟอร์ม NFT : Zixel by Zipmex ด้วยการมอบสินทรัพย์ดิจิทัล “Major NFT” คอลเลคชั่นพิเศษ The Pop Gang สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียง 1,111 ชิ้นงาน ซึ่งเป็นชิ้นงานศิลปะจากดีไซน์เนอร์และนักวาดภาพประกอบชื่อดังที่โดดเด่นด้วยสไตล์การวาดคาเเรคเตอร์คนอย่าง อัง วิพุธ อัศวเวทวุฒิ หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม Viput A. ให้กับสมาชิก M Gen ที่ชมภาพยนตร์ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกันจัดทำเลาจน์สุดพิเศษ ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ เพื่อต้อนรับลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์ในโลกคริปโตฯ ให้แก่ผู้เข้าชมภาพยนตร์ทุกท่าน

ด้าน วิพุธ อัศวเวทวุฒิ กล่าวว่า โปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมออกแบบ NFT ให้กับทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงเกิดเป็นโปรเจกต์ Major X Viput A. โดยผมตั้งใจอยากดึงความสดใสและความสนุกในการดูหนังโดยสื่อสารผ่านการเล่นสีของคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Viput A. ออกมาเป็นคาแรคเตอร์สามตัวละคร ซึ่งผมได้ Inspiration การออกแบบและนำเสนอผ่าน 3 รสชาติของป๊อปคอร์น รสยอดนิยมของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่งต้องนึกถึงทุกครั้งไปเมื่อไปดูหนัง คือไม่พลาดที่จะต้องซื้อป๊อปคอร์นเพื่อเพิ่มความสนุกในการดูหนัง ทั้งรสเค็ม รสหวาน และรสชีส ซึ่งในแต่ละตัวละครจะสื่อคาแรคเตอร์ให้ผู้ที่เห็นรู้สึกถึงโมเมนต์ที่เอนจอยกับการดูหนังบวกกับการกินป๊อปคอร์นอร่อย ๆ ในช่วงเวลาสนุกสนานผ่านสีและเส้นที่มีความสดใสและ เฟรนลี่กับทุกคน ผ่านคาแรคเตอร์ของ Ms.Popcorn และ Mr.Popcorn.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก Zipmex สร้างความคึกคักให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ผ่านแพลตฟอร์ม Zixel by Zipmex รุกตลาดบล็อกเชนด้วย “Major NFT” พร้อมเปิดตัวเลาจน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมเปิดมิติใหม่สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจโรงภาพยนตร์ครั้งใหญ่ โดยร่วมกับ Zipmex นำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ผ่าน Zixel by Zipmex แพลตฟอร์ม NFT Marketplace เพื่อมอบสินทรัพย์ดิจิทัล “Major NFT” คอลเลคชั่นพิเศษ The Pop Gang ให้กับสมาชิกบัตร M Gen พร้อมทั้งยังได้เปิดตัวเลาจน์สุดพิเศษที่จัดทำขึ้นเป็นโซนเฉพาะของ Zipmex เท่านั้น ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกคริปโตฯ ได้มากยิ่งขึ้นผ่านข่าวสารและแคมเปญต่าง ๆ ของ Zipmexพราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด Zipmex Group กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Zipmex มีการนำนวัตกรรมจากเทคโนโลยี web3 และกลยุทธ์การสร้างคอมมิวนิตี้อันทรงพลังให้แก่พันธมิตรองค์กรขนาดใหญ่ของเรา โดยเรารู้สึกตื้นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่สามารถผสานความพิเศษร่วมกับอุตสาหกรรมบันเทิงได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์การเปิดตัว Major NFT ครั้งนี้ ได้ดีไซน์เนอร์และนักวาดภาพประกอบชื่อดังที่โดดเด่นอย่าง อัง วิพุธ อัศวเวทวุฒิ หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม Viput A. ที่มาพร้อมสไตล์การวาดคาเเรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว มาสร้างสรรค์ผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ The Pop Gang โดย วิพุธ ได้สื่อสารความเป็น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ออกมาผ่านภาพอาหารอย่างป๊อปคอร์น ซึ่งเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกการชมภาพยนตร์ ร่วมกับลายเส้นที่ให้ความรู้สึกสนุกและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ชมภาพยนตร์ เพื่อมอบให้กับสมาชิก M Gen ที่มีการใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2565 รับสิทธิ์ลุ้นรับ Major NFT คอลเลคชั่นพิเศษ The Pop Gang ชุดแรก สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มีจำนวนจำกัดเพียง 1,111 ชิ้นงานเท่านั้นสำหรับสมาชิก M Gen ที่สนใจ...สามารถลงทะเบียนร่วมลุ้นรับ Major NFT โดยต้องสมัคร Metamask Wallet เพื่อใช้ในการรับ Major NFT พร้อมสิทธิพิเศษจากการถือ Major NFT ซึ่งเป็นแรร์ไอเทมที่หายาก แบ่งออกเป็น• Basic NFT ในชื่อ Mr.Popcorn (Happy sea salt) จำนวน 1,000 ชิ้น มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ในการรับชมภาพยนตร์ในระบบปกติ 1 ที่นั่ง และน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว• Rare NFT ในชื่อ Ms.Popcorn (So Sweet) จำนวน 100 ชิ้น พร้อมสิทธิประโยชน์ในการรับชมภาพยนตร์ในระบบปกติ 1 ที่นั่ง, บัตรชมภาพยนตร์ 1 ฟรี 1 ที่นั่ง (เฉพาะระบบปกติ ที่นั่งปกติ) จำนวน 2 สิทธิ์, น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว• Super Rare NFT ในชื่อ Mr. Popcorn (Say Cheese) จำนวน 11 ชิ้น พร้อมสิทธิประโยชน์ใน การรับชมภาพยนตร์ได้ทุกระบบ จำนวน 2 ที่นั่ง ยกเว้นโรงภาพยนตร์ VIP, Screen X (เฉพาะที่นั่งปกติ), ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ VIP ที่ ไอคอน ซีเนคอนิค, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต จำนวน 1 คู่, ป๊อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ ฟรี 1 กล่อง, น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ ฟรี 1 แก้ว, พร้อมสิทธิในการรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษก่อนใคร (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละภาพยนตร์) และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม หรืองานที่จัดขึ้นโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปนายนรุตม์ กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังมีแผนทำกิจกรรมการตลาดภาพยนตร์ผ่าน NFT ทั้งในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตรและพาร์ทเนอร์อีกหลายราย ในการออก NFT รูปแบบใหม่ร่วมกัน รวมไปถึง Exclusive Item จากภาพยนตร์ดังที่จะนำมาให้สมาชิกได้สะสมกัน ซึ่งจะเป็นการออกคอลเลคชั่นกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในเครือ บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยเน้นกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า และสร้างความผูกพันกับแบรนด์นอกจากนี้ วิพุธ ยังออกแบบสำหรับสินค้า Merchandise คอลเลคชั่นพิเศษ by Viput A. ทั้ง เสื้อยืด กระเป๋าผ้า, แก้วน้ำ โดยจะวางจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และ Major Mall บน Lazada และ Shopee ตลอดจน ออกแบบลายบัตร M Gen ให้เลือกสะสมอีกด้วย พิเศษ...เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังมีการจัดแสดงศิลปะ NFT ทั้ง 3 เวอร์ชั่นของวิพุธ บนจอดิจิทัล LED Screen ทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบโจทย์การผสมผสานของโลก "ออนไลน์" และ "ออฟไลน์" ที่ดีที่สุด ผ่านงานศิลปะ NFT จากศิลปินให้ได้แสดงผลงานต่อผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น ณ บริเวณโรงภาพยนตร์ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ