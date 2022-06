วันเดียวก็เที่ยวได้ !! Cannabiz Way Valley สระบุรี จุดเช็คอินเมืองกัญชาในม่านหมอก ชวนดื่มด่ำเมนูอร่อยจาก2สุดยอดเชฟ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความรู้ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจกัญชง กัญชาตามนโยบายรบ.นางฟ้ากัญชา อุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด บริษัทย่อยภายใต้การลงทุนของ บริษัท อีเทอเนิล เอเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ขานรับปลดล็อกกัญชงกัญชาพ้นบัญชียาเสพติดประเภท 5 และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลทางบริษัทฯ จึงได้จัดแคมเปญวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 DAY TRIP “นำร่องท่องเที่ยวเทศกาลดอกกัญชง – กัญชาบาน” ที่โรงเรือนกรีนเฮาส์ Cannabiz Way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผวจ.สระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะและแขกผู้มีเกียรติกว่า 50 คน ร่วมพิธีตัดดอกกัญชง และร่วมกิจกรรม 1 DAY TRIP ชิมช้อป อาหาร เครื่องดื่มจากกัญชง กัญชา – ผลิตภัณฑ์สมุนไพร – ถ่ายภาพเมืองกัญชาในม่านหมอกกว่า 5 หมื่นต้น ที่กำลังออกดอกสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมเทอร์ปีนช่วยให้ผ่อนคลาย สดชื่นสำหรับ Cannabiz Way Velley เป็นโรงเรือนกรีนเฮาส์ขนาด 9,000 ตร.ม.ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมเปิดเป็น “จุดเช็คอินเมืองกัญชาในม่านหมอก” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.สระบุรี ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ตามคอนเซปต์ 1 DAY TRIP เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจกัญชง กัญชา ตามนโยบายรัฐบาล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร และวันที่ 2 ก.ค. 65 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป Cannabiz Way Velley สระบุรี ชวนสัมผัสดื่มด่ำมื้อค่ำสุดพิเศษอร่อยแรงด้วยสุดยอดกัญชา จาก “เชฟ ปริญญ์ ผลสุข” ร้านสำรับสำหรับไทย และ “เชฟ ทิม บัทเลอร์” ร้าน Eat Me ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอกในสวนกัญชา เพียง 40 ท่านเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Cannabiz Way หรือโทร 02 – 113 - 1388นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EE กล่าวว่าการสร้างศูนย์เรียนรู้และปรับให้โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นแผนงานที่กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสังคมด้วยเป็นการช่วยเผยแพร่วิธีการปลูก การทำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจริเริ่มหรือดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอยู่แล้วให้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการปลูกกัญชง กัญชาอย่างทั่วถึง และยังส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีรายได้เสริมจากแหล่งท่องเที่ยวของบริษัทฯ ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชาของบริษัท ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากบรรดาผู้บริโภค อาทิ Relax Sleep Balm – Miracle Ole – CBD Reflex Hot Spot – CBD Cool Up Spray – CBD Herb Balm – Cannabis Power บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมและเตรียมทำเป็นแบบแฟรนไชส์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคได้ในวงกว้าง ในราคาย่อมเยาบนคุณภาพคับแก้ว อีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของบริษัทฯ อีกด้วย