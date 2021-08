“ไทยแลนด์” ชาติแรกของโลกที่ได้แชมป์ บาคาร์ดี เลกาซี สองปีซ้อน!!!

ย้อนไปเมื่อปี 2019 บาร์เทนเดอร์ชาวไทย

“หนึ่ง-รณภร คณิวิชาภรณ์” คือตัวแทนประเทศไทยผู้เดินทางไปแข่งขันบน เวทีโลก

ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำชัยชนะคว้าแชมป์อันดับหนึ่งจากค็อกเทลที่มีชื่อว่า Pink Me Up นำความยินดีและความภาคภูมิใจสู่วงการบาร์เทนเดอร์ไทยยกระดับสู่มาตรฐานโลก.. ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แม้สถานการณ์ทั่วโลกจะยังวิกฤตด้วยการแพร่ระบาดของ Covid-19 จนทำให้การแข่งขันในปีนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ Global Finals เป็นแบบ Virtual แทน ตัวแทนของประเทศไทยก็ยังสามารถพิชิตชัยชนะคว้าแชมป์โลกมาได้เป็นปีที่สอง ชนะผู้เข้าแข่งขันถึง 39 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นับเป็นชาติแรกของโลกที่ได้แชมป์สองปีซ้อน!

ป๊อก-ประภากร คงหลี คือ ตัวแทนบาร์เทนเดอร์ชาวไทย จาก Find The Locker Room ค็อกเทลบาร์ย่านทองหล่อ ผู้ชนะระดับโลกคนล่าสุดด้วยการนำเสนอค็อกเทลที่มีชื่อว่า Out of Sight ที่เขานำแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มแก้วนี้มาจากเรื่องราวของความรักที่ตัวเองมีต่อลูกในครรภ์ภรรยา ความรักอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเพียงแรกเห็นแผ่นฟิล์มอัลตร้าซาวน์ ความรักแรกเห็นที่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาจากคนทำงานหาเช้ากินค่ำ ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันๆ ให้กลายเป็นคนที่มีเป้าหมาย เขาเริ่มศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะ ฝึกฝนฝีมือ จนก้าวสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ เขานำส่วนผสมของค็อกเทล Out of Sight มาจากรสชาติและผลไม้ที่ภรรยาชื่นชอบอย่าง สับปะรด เลมอน โยเกิร์ต ไซรัปจากอะกาเว่ ใบโหระพา มาผสมผสานและเชคเข้ากับ เหล้ารัม BACARDÍ Carta Blanca จนทำให้ค็อกเทลแก้วนี้ชนะใจคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่านในรอบชิงชนะเลิศ Global Finals

“ถ้าผมเป็นนักแต่งเพลง ผมก็อยากเขียนเพลงให้ลูกสาวผม แต่ในเมื่อผมเป็นบาร์เทนเดอร์ ผมก็อยากสร้างสรรค์ค็อกเทลแก้วประทับใจให้แก่ภรรยาและลูกสาว ผมหวังว่า วันหนึ่งเมื่อลูกสาวของผมโตขึ้น จะมีบาร์เทนเดอร์ใครสักคน หรือ ตัวผมเองได้ชงค็อกเทล Out of Sight แก้วนี้ให้เธอได้ชิม” ประภากร เปิดใจไว้ในระหว่างการแข่งขัน

ในด้านของ โมนิกา เบิร์ก (Monica Berg) หนึ่งใน 4 กรรมการรอบ Global Finals ได้เผยถึงความประทับใจในดริ้งค์ Out of Sight ของ ป๊อก ว่า “ฉันชอบการที่ ประภากร เชื่อมโยงส่วนผสมเครื่องดื่มเข้ากับเส้นทางในชีวิตของเขา ซึ่งเส้นทางนั้นคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับเส้นทางของเราเช่นกัน ค็อกเทลไม่เพียงบอกเล่าที่มาของเขาได้อย่างชัดเจน แต่เป็นการแสดงความยินดีกับเส้นทางที่เขาจะเดินต่อไป”

ในส่วนของรางวัลที่ ประภากร จะได้รับนั้น BACARDÍ จะให้การสนับสนุนอาชีพของเขาในฐานะบาร์เทนเดอร์เป็นเวลาหนึ่งปี โดยสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหมาะกับเป้าหมายของเขา และสนับสนุนส่งเสริมให้ค็อกเทล Out of Sight ได้เสิร์ฟในบาร์ชั้นดีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยตำแหน่งรองชนะเลิศ 2 รางวัลในการแข่งขันปีนี้คือ อดัม โดว (Adam Dow) จากออสเตรเลีย และ แม็ค เคอร์ซัน-ไพร์ซ (Max Curzon-Price) จากแคนาดา

BACARDÍ Legacy Cocktail Competition เป็นหนึ่งในการแข่งขันทำค็อกเทลที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดของโลก จัดโดยแบรนด์เหล้ารัมระดับโลก Bacardi ซึ่งข้อแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดที่ทำให้รายการนี้ไม่เหมือนใคร ก็คือโจทย์ที่ชัดเจนว่าการแข่งขันครั้งนี้ต้องการมองหา ‘ค็อกเทลคลาสสิก’ ตัวต่อไปที่จะมาขึ้นแท่นเคียงคู่กับแก้วในตำนานอย่าง Daiquiri หรือ Mojito ผ่านการตีโจทย์ค็อกเทลที่ต้องอร่อยถูกปากและทำได้ง่ายจากที่ใดก็ได้บนโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,000 คน สำหรับปี 2021 นี้ได้บาร์เทนเดอร์ 8 คนจาก 8 ประเทศผ่านเข้ารอบ Grand Finalists เพื่อนำเสนอค็อกเทลแนว ‘Legacy’ ที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตนเองผ่านคลิปวีดีโอให้คณะกรรมการได้ตัดสิน โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ Ago Perrone จาก Connaught Hotel Bar, Sandrae Lawrence จาก The Cocktail Lovers, Ian Burrell โกลบอล รัม แอมบาสเดอร์ และ Monica Berg จาก Tayer + Elementary

BACARDÍ Carta Blanca 45 มล. หรือ 1 ¾ ส่วน

เนื้อสับปะรด (บดให้ละเอียด) 20 ก.

ใบโหระพา 3-5 ใบ

โยเกิร์ต 10 มล. หรือ ½ ส่วน

น้ำเลม่อน 10 มล. หรือ ½ ส่วน

ไซรับอากาเว่ 10 มล. หรือ ½ ส่วน

วิธีผสม: เขย่า แก้ว:แก้วคูป ของตกแต่ง: ใบโหระพา