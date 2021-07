“The 1” จับมือ “รพ.ปิยะเวท-บางปะกอก 9ฯ” มอบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพตลอดทั้งปี

โดยทุกๆ การใช้จ่ายที่โรงพยาบาลปิยะเวทและโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สมาชิก The 1 จะได้สะสมคะแนน The 1 ในอัตรา 25 บาท = 1 คะแนน สามารถรับสิทธิโดยแจ้งเบอร์โทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน, หมายเลขสมาชิก The 1 หรือ แสดงบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด จากแอป The 1 ก่อนชำระเงิน คะแนนสะสมจะเข้าบัญชีของสมาชิกและสามารถใช้งานได้ภายในวันถัดไป สำหรับการแลกคะแนนเริ่มต้นที่ขั้นต่ำในอัตรา 1,000 คะแนน = ส่วนลด 100บาท โดยแจ้งรหัส OTP เพื่อยืนยันการแลกคะแนน หรือ แลกคะแนนผ่านแอป The 1 เพื่อรับคูปองและแสดงรหัสในการแลกคะแนนก่อนชำระเงินโดยสามารถเช็คยอดคะแนนสะสมและยอดการใช้จ่ายได้บนแอป The 1นอกจากนี้สมาชิก The 1 ยังสามารถเข้ารับบริการและรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตลอดทั้งปี ได้ที่โรงพยาบาลปิยะเวทและโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แก่สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่โรงพยาบาลปิยะเวท:- โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในราคา 490 บาท จากปกติ 690 บาท- สะสมและแลกคะแนน The 1สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล:One Price Get The 1 Point เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพหนึ่งรายการ 3,300 บาทศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน / ศูนย์สตรี- โปรแกรมตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน+ล่าง เป็นต้นOne Price Get The 1 Point เลือกโปรแกรมความงามหนึ่งรายการ 9,900 บาทศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงามและผิวหนัง- โปรแกรม Ultra Hifu ยกกระชับใบหน้า- โปรแกรม Brightening เลเซอร์ผิวเรียบเนียน- โปรแกรม Diamond Cocktail ผิวกระจ่างใสและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกทั้ง โปรแกรมราคาพิเศษเพื่อคุณผู้หญิงและลูกรักอื่นๆ อาทิเช่น- โปรแกรมวัคซีนมะเร็งปากมดลูก- โปรแกรมวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรักเป็นต้นติดตามรายละเอียดสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากโรงพยาบาลปิยะเวทและโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ตลอดทั้งปี ที่แอปพลิเคชั่นThe 1 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจสุขภาพและการเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลปิยะเวท โทร. 02-129-5555 และ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 1745ดาวน์โหลดแอป The 1 เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ HuaweiAppGallery https://go.the1.co.th/UohD/78f4c04