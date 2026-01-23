เซเว่น อีเลฟเว่น อัปเกรดถุงยืม Upcycling จากไซส์กะทัดรัดสู่ไซส์จัมโบ้ เริ่ม 24 ม.ค. 69

ต่อยอดกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากโครงการถุงยืม Upcycling เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าขยายแนวคิดรักษ์โลก เปิดตัว “ถุงยืม Upcycling ไซส์จัมโบ้” ดีไซน์ใหม่ ขนาดใหญ่ขึ้น รองรับไลฟ์สไตล์การชอปที่หลากหลาย จุของได้มาก ใช้งานสะดวก พร้อมลุคเท่ไม่ซ้ำใคร
ถุงยืม Upcycling ไซส์จัมโบ้ ผลิตจากป้ายไวนิลโฆษณาหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำมาอัปไซเคิลเป็นถุงผ้าดีไซน์โดดเด่น แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้จริง ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพียงวางมัดจำ 100 บาท เมื่อใช้งานเสร็จนำถุงมาคืน รับเงินคืนเต็มจำนวน และพิเศษสำหรับสมาชิก ALL MEMBER ทุกครั้งที่ใช้ถุงยืมซื้อสินค้า สามารถสแกนรับทันที 100 คะแนน (สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือน)
แคมเปญนี้สะท้อนแนวคิดใหม่ของการรักษ์โลก ที่ไม่ใช่เพียงการลดขยะหรือปลูกป่าเท่านั้น แต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ ควบคู่กับการดูแลโลกอย่างยั่งยืน เซเว่น อีเลฟเว่นจึงนำแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่การลดขยะ การประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณค่าและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
เริ่มยืมถุง Upcycling ไซส์จัมโบ้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม-23 เมษายน 2569 ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 20 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธาราสาทร, CP TOWER สีลม, THE TARA, ธาราสแควร์, ปัญญธารา 2 (ตึก 4 ชั้น), เทิดราชัน 29, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน, คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท, เสรีอ่อนนุช จุด 4, กลางซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 จุด 2, ประชาอุทิศ 76 แยก 4/1, ถนนศรีวรา, คณะวิศวะ มก., อิสรภาพ 39 จุด 2, เพชรเกษม 114 แยก 7, ตลาดไทยเจริญ, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ประตู 2), ดำริพัฒนา ซอย 9
มาร่วมอัปเกรดความรักษ์โลก
ใบใหญ่ขึ้น เท่ขึ้น ดีต่อโลกมากขึ้นกับ ถุงยืม Upcycling จาก 7-Eleven