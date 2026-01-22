กรมขนส่ง-กรมการแพทย์ มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่เกิดจากการใช้ถนน

กรมการแพทย์ และกรมขนส่งทางบก มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงบุคคลทั่วไป
กรมการแพทย์และกรมขนส่งทางบก มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนืองมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนารูปแบบ การสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้พิการให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงบุคคลทั่วไป
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดสรรและนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ตั้งแต่ปี 2552 - 2568 ช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น 20,394 ราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผู้ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือทั่วประเทศจำนวน 1,061 ราย เฉพาะใน กทม. เข้ารับการประเมินและได้รับอนุมัติอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน 63 ราย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
อาทิ รถนั่งคนพิการ, หัวลากรถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า, เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ, ขาเทียม รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง เครื่องผลิตออกซิเจน, เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า และที่นอนป้องกันแผลกดทับ ยกระดับให้ผู้พิการสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป เพราะความปลอดภัยทางถนน ไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกัน แต่ยังหมายถึงการเยียวยาและดูแล เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งความปลอดภัยและความเอื้ออาทรอย่างยั่งยืน
นายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2569 โครงการดังกล่าว ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นได้เพิ่มขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป ผู้พิการสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้ โดยติดต่อสอบถามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ