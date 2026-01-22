“รองปลัดคมนาคม” หารือ กรมการขนส่งยูนนาน แลกเปลี่ยนนโยบาย ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่ง”ไทย – จีน”

“รองปลัดกระทรวงคมนาคม” กล่าวถ้อยแถลงในงานสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทย - ยูนนาน พร้อมหารือ กรมการขนส่งยูนนาน แลกเปลี่ยนนโยบายด้านโลจิสติกส์ ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งในหลายมิติ หนุนการเชื่อมโยงคมนาคมภูมิภาค เสริมศักยภาพการค้าไทย - ลาว – จีน
วันนี้ (22 มกราคม 2568) นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เปิดงานสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทย - ยูนนาน พร้อมกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมโลจิสติกส์และการขนส่งข้ามพรมแดน ร่วมกับนายหยาง เจ๋อหลง (Yang Zelong) รองอธิบดีกรมการขนส่งยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมหารือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งยูนนาน เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสานความร่วมมือด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างไทย - จีน โดยมีผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมการขนส่งยูนนาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งของไทยและจีนเข้าร่วมงานสัมมนา ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท
นายปัญญา ชูพานิช กล่าวว่า ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีนในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมณฑลยูนนานเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงประเทศไทยสู่จีนตอนใต้ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่งและโลจิสติกส์กับจีนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต
ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอนโยบายด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (B2B) ระหว่างภาคธุรกิจของไทยและจีน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดความร่วมมือเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ในโอกาสนี้ นายปัญญา ชูพานิช ได้พบหารือกับนายหยาง เจ๋อหลง รองอธิบดีกรมการขนส่งยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างสองประเทศ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขอุปสรรคและยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งในหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาการดำเนินงานด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ลดอุปสรรคในการดำเนินการ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการขนส่งภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในระยะแรก (Early Harvest) อย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการดำเนินงานของการขนส่งทางรถไฟตามแนวเส้นทางไทย - ลาว - จีน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างประเทศ และโครงการสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) แห่งที่ 2 เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากลไกการหารือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของไทยและจีน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขนส่งข้ามพรมแดนให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น