“คมนาคม”คุยนักลงทุนจีน สนร่วมลงทุน”ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ”หนุนเชื่อมสปป.ลาว–จีน ผ่านบ่อเต็น–ห้วยทราย

“คมนาคม”หารือนักลงทุนจีน “มณฑลยูนนาน”สนร่วมลงทุน”ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ” ผุดแนวคิดเชื่อมไทย–สปป.ลาว–จีน ผ่านเส้นทาง”บ่อเต็น–ห้วยทราย-เชียงของ” 180 กม. แก้ข้อจำกัดถนน R3A รองรับการค้าโลจิสติกส์อนุภูมิภาคขยายตัว
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายหลี่ เอ๋อร์ ท่านทั่ว ประธานฝ่ายการลงทุน รัฐวิสาหกิจมลฑลยูนนาน นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมและการเกษตรไทย – ยูนนาน และคณะผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจมณฑลยูนนาน Yunnan Communications Investment & Construction Group Co., Ltd. เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังข้อเสนอความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม การลงทุน และโลจิสติกส์ ระหว่างไทย – จีน โดยมี กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมด้วย
นายรัชพงศ์เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และศักยภาพของภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ ระบบราง ถนน สะพาน อุโมงค์ ระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงอัจฉริยะ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างไทย – จีน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่มณฑลยูนนานถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงจีนตอนใต้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ทั้งนี้มีความ ยินดีที่ภาคเอกชนจากจีนให้ความสนใจเข้ามานำเสนอแนวคิดและแสดงความพร้อมในการร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาโครงการ เสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคม การค้า และโลจิสติกส์ของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดยฝ่ายจีน นายหลี่ เอ๋อร์ ท่านทั่ว ได้นำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในมณฑลยูนนานและพื้นที่สำคัญของจีน พร้อมแสดงความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของระบบคมนาคมไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำเลภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของอนุภูมิภาค และนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ในที่ประชุม ยังได้เสนอแนวคิดการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงไทย–สปป.ลาว–จีน ผ่านบ่อเต็น–ห้วยทราย และสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมระหว่างสามประเทศ โดยเห็นว่าเส้นทาง R3A ในปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านสภาพถนนและจำนวนช่องจราจร ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของการค้าและโลจิสติกส์ในอนาคต พร้อมทั้งแสดงความสนใจร่วมลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง