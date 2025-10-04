xs
สกพอ. ร่วมการประชุมสุดยอด Belt and Road Summit พร้อมนำเสนอศักยภาพโครงการ EECiti เตรียมระดมการลงทุนสู่พื้นที่อีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด Belt and Road Summit ครั้งที่ 10 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Center (HKCEC) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างอนาคตร่วมกัน: Collaborate for Change – Shape a Shared Future” โดยงานประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้นำธุรกิจจาก 18 ประเทศและภูมิภาคที่อยู่ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ซึ่งภายในงานมีการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในด้านการลงทุน การเงิน นวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและบริการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ เลขาธิการ สกพอ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษ Signature Belt and Road Projects Session ในหัวข้อ “EECiti: Smart & Sustainable “LIVE-WORK-PLAY” City” โดยนำเสนอถึงศักยภาพและความพร้อมของโครงการเมืองใหม่ EEC Capital City (EECiti) รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ทั้งในด้านการจัดหาผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) และด้านการจัดหาผู้ร่วมทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมาณปี 2569 โดย สกพอ. มีความตั้งใจที่จะใช้บทบาทของฮ่องกงในการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก และอยู่ระหว่างหารือกับ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดประมูลโครงการที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการบรรยายฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากจากนักลงทุนฮ่องกงและต่างชาติ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ด้านพลังงานสะอาด ด้านระบบริการเมืองอัจฉริยะ และด้านการศึกษา เป็นต้น โดย สกพอ. จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักลงทุนภายในงาน นำไปประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) ตามขั้นตอนประกาศ EEC Project List และขออนุมัติหลักการร่วมทุน โดยหากนักลงทุนสนใจในพื้นที่โครงการ EECiti สามารถประสานงานเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดจาก สกพอ. ได้ต่อไป











