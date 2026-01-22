กทท. กางยุทธศาสตร์สมดุล 3 มิติ “เศรษฐกิจ–สังคม–สิ่งแวดล้อม” พัฒนา”ท่าเรือกรุงเทพ” ท่าเรือสีเขียวที่ยั่งยืน

กทท.วางยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี 2569 มุ่งสร้างสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สมรรถนะสูงของภูมิภาค พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าเรือไทยสู่ระดับสากล พัฒนา”ท่าเรือกรุงเทพ”ควบคู่ อยู่ร่วมชุมชน
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า การพัฒนาองค์กรของ กทท. จะมุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยขับเคลื่อนภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสีเขียวและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยการสร้างระบบท่าเรือที่พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และชุมชนเข้าด้วยกันอย่างสมดุลโดยได้วางทิศทางการพัฒนาองค์กรด้วยการยกระดับ - พัฒนา – สร้างโอกาส ได้แก่
1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือของประเทศ ให้พร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์ การค้า และการลงทุนในทุกภูมิภาค โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือหลัก ท่าเรือภูมิภาค และระบบขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ด้วยการเร่งรัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และการพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ด้วยระบบบริหารจัดการท่าเรือให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ Port Community System หรือ PCS รวมถึงระบบบริหารจัดการ Truck Queue เพื่อลดผลกระทบปัญหาการจราจร เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ปลอดภัย และโปร่งใสในการให้บริการ
3. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนของชุมชน โดยบริหารจัดการและพัฒนาสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกับชุมชนรอบท่าเรือ ผ่านแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ กทท. การพัฒนาท่าเรือบก และกิจกรรม CSR ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่าเรือทั้ง 5 แห่ง
“การพัฒนาของ กทท. มากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารท่าเรือให้มีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน”
@ท่าเรือกรุงเทพ พัฒนาควบคู่ ขับเคลื่อนท่าเรือสีเขียวที่ยั่งยืน
นายเกรียงไกร กล่าวว่า สำหรับท่าเรือกรุงเทพยังคงมีบทบาทสำคัญในการรองรับการขนส่งชายฝั่งและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก โดยบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจเข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ผ่านยุทธศาสตร์สมดุล 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
กทท.วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการเดินเรือและตัวแทนขนส่งสินค้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่ระบบโลจิสติกส์คาร์บอนต่ำ ชุมชนโดยรอบ กทท. ที่ทำหน้าที่เป็นภาคประชาสังคมในการร่วมเฝ้าระวังและฟื้นฟูระบบนิเวศผ่านโครงการพื้นที่สีเขียว โดยมีฝ่ายกลยุทธ์องค์กร กทท. ร่วมกับสถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ (MLI) เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาเชิงเทคนิค ความร่วมมือดังกล่าวถูกยึดโยงด้วยกรอบแนวคิด BCG Model อันประกอบด้วยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ การนำเศรษฐกิจ 3 หมุนเวียนมาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในระดับสากล
ส่งผลให้ กทท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 ด้านการพัฒนาองค์กรรวมถึงความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรางวัล Climate Action Leading Organization (CALO) ระดับดีเด่น, Green Port Awards System (GPAS) และ EIA Monitoring Awards 2024 ตลอดจนการดำเนินโครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone: LEZ) ที่ช่วยลดผลกระทบทางอากาศต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ กทท. และเมืองหลวงเติบโตเคียงคู่กันไปในฐานะท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 ระบุว่า กทท. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในขอบเขตที่ 1 และ 2 ได้ 6.77% หรือ 3,958 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO₂eq) และ ภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กทท. ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนขององค์กรจากกรณีฐาน 20% ภายในปี 2580 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2593
ในระยะต่อไป กทท. จะยังคงดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การพัฒนาเมืองและชุมชนรอบท่าเรือ โดยเฉพาะพื้นที่บางกระเจ้า ผ่านความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และการสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนเมืองได้อย่างมั่นคง