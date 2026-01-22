xs
บลจ.ยูโอบี จับมือ ปตท.สผ.-ไทยออยล์ เปิดตัว “กองทุนรวมเชื่อมโยงกิจกรรม ESG”ครั้งแรกในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด นางชนมาศ ศาสนนันทน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “The 1st Mutual Fund x ESG Activities Campaign” ที่เชื่อมโยงการบริหารการลงทุนเข้ากับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ปตท.สผ. และ ไทยออยล์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ซึ่งไม่กระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน ไปสนับสนุนโครงการ “ต้นไม้เพื่อเรา” ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาสภาวะอากาศ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ปตท.สผ. และไทยออยล์ มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งมิติผลตอบแทนทางการเงิน และ หลัก ESG ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อีกทั้ง ความร่วมมือในโครงการนี้สอดรับกับนโยบายของทั้งสองบริษัท ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

