บลจ.ยูโอบี จับมือ ปตท.สผ.-ไทยออยล์ เปิดตัว “กองทุนรวมเชื่อมโยงกิจกรรม ESG”ครั้งแรกในไทย

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด นางชนมาศ ศาสนนันทน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และ นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “The 1st Mutual Fund x ESG Activities Campaign” ที่เชื่อมโยงการบริหารการลงทุนเข้ากับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ปตท.สผ. และ ไทยออยล์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ซึ่งไม่กระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน ไปสนับสนุนโครงการ “ต้นไม้เพื่อเรา” ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาสภาวะอากาศ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ปตท.สผ. และไทยออยล์ มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งมิติผลตอบแทนทางการเงิน และ หลัก ESG ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อีกทั้ง ความร่วมมือในโครงการนี้สอดรับกับนโยบายของทั้งสองบริษัท ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน