ก.ล.ต.ได้ฤกษ์ 19 ม.ค.ไลฟ์สดเปิดแผนยุทธศาสตร์ปี 69 ลุยตลาดทุนดิจิทัล-เสริมความยั่งยืน

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นในตลาดทุน ทั้งด้านการระดมทุน การยกระดับบริษัทจดทะเบียน และการซื้อขายที่เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล การพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การเสริมสร้างความยั่งยืนของตลาดทุน และส่งเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้กับประชาชนในระยะยาว
ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและตลาดทุนไทยให้เป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ โดยจะแถลงแผนยุทธศาสตร์ในวันที่ 19 มกราคม 2569 สามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live เพจสำนักงาน ก.ล.ต.