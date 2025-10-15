ตลท.ร่วมเสวนา

อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ASEAN Emerging Market Liquidity and Considerations for Systematic Trading” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน ภายในงาน APAC Macro Quantitative Conference ที่จัดโดย J.P. Morgan เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มสภาพคล่องในตลาดเกิดใหม่ การพัฒนาโครงสร้างตลาดและเทคโนโลยี รวมถึงบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน โดยมีผู้จัดการกองทุนเข้าร่วมงานมากกว่า 100 ราย ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เข้าพบหารือกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) และกองทุนภาครัฐรวมถึงผู้จัดการกองทุนจากฮ่องกง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านแนวโน้มการลงทุนในไทย และเสริมสร้างความร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันระดับโลกในการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง