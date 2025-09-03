บลจ.กสิกรไทย ร่วมโครงการ ESG DNA ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนอันดับ 1 ของไทย โดยการเข้าร่วม “โครงการ ESG DNA” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินงานตามแนวทาง ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้แก่พนักงาน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกที่จัดขึ้นในปี 2566 และนำมาปรับให้สอดคล้องกับแนวคิด “Insight to Impact” ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมี
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA (ขวา) Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บลจ.กสิกรไทย เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร (ซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วม “โครงการ ESG DNA” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินงานตามแนวทาง ESG และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้แก่พนักงาน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้