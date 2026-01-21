โตชิบา จัดเต็มสินค้าใหม่-เทคโนโลยี ลุ้นปีนี้ยอดขายโต 30%หวังทุบสถิติ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าติด ท็อป 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น S Curve ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “โตชิบา” อัดงบ 12.5% ของรายได้ลุยปี 69 ตั้งเป้าเติบโตกว่า 30% มุ่งสู่บัลลังก์แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ในประเทศไทย
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัจจุบันถือเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น S Curve สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย แม้ว่าภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะดูนิ่ง เหมือนจะเป็นช่วงขาลง แต่จริงๆ แล้วถึงรอบช่วงเวลาขาขึ้นอีกครั้ง เห็นจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา แบรนด์จีนหลายๆ แบรนด์ เข้ามาลงทุนสร้างฐานการผลิตในไทย และในตลาดเป็นช่วงที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปแบบสมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ล้วนส่งผลให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
ในส่วนของโตชิบาเอง มีความพร้อม และความเชื่อมั่นในประเทศไทย จึงมั่นใจว่าปีนี้โตชิบาจะเติบโตได้ถึง 30% สูงสุดเท่าที่เคยมีมา และจะก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ในไทยให้ได้ภายในปีนี้
นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า ปี 2568 ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน) ภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกอบด้วย ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก (ไม่รวมทีวี) มีมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท ลดลง 7.1% สาเหตุมาจากยอดจำหน่ายของเครื่องปรับอากาศซึ่งไม่เป็นไปตามคาด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ร้อนนานเท่าที่ควร ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง
ดังนั้นในปีนี้ตามหลักแล้วตลาดจะกลับมาเติบโต ซึ่งน่าจะโตได้ 3-4% โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ของตลาดรวม น่าจะโตประมาณ 3.8% (นับจากปี 2566-2571) หรือน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 105,600 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.เครื่องปรับอากาศ 30% 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก 28% 3.ตู้เย็น 17% 4.เครื่องซักผ้า 17% 5.ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ ประมาณ 8% จากสัดส่วนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก มีสัดส่วนที่ใหญ่มากใกล้เคียงเครื่องปรับอากาศ และมีโอกาสในการเติบโตสูง
ทั้งนี้ปี 2568 ที่ผ่านมา โตชิบาสามารถสร้างการเติบโตโดดเด่นเหนืออุตสาหกรรม โดยเติบโตสูงถึง 22% ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากผู้บริโภคตอบรับสินค้าในกลุ่มที่พรีเมียมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มตู้เย็นมัลติดอร์ โต 60%, เครื่องซักผ้าฝาหน้า โต 61%, หม้อหุงข้าว โต 11%, ไมโครเวฟ โต 17%, พัดลม โต 166% และเครื่องทำน้ำอุ่น โต 60% นอกจากนี้ยังเป็นปีที่บริษัททำยอดขายรวมได้สูงถึง 2.4 ล้านเครื่องต่อปี
ดังนั้นในปี 2569 นี้ โตชิบาตั้งเป้าเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า จากปัจจุบันอยู่ในอันดับ 4 โดยมุ่งหวังรักษาตำแหน่งแชมป์ยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มตู้เย็น และเพิ่มสัดส่วนการตลาดมากขึ้นในกลุ่มเครื่อซักผ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังตั้งเป้าเติบโตขึ้นกว่า 30% สูงสุดเท่าที่เคยทำมา โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ดีไซน์ ขนาด และความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มพนักงานขายหน้าร้านค้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนารีเทล การปรับโฉมหน้าร้านค้าใหม่ ให้ดูทันสมัย และสร้างประสบการณ์ ณ จุดขาย รวมถึงการสร้างแบรนด์ ภายใต้การใช้งบส่งเสริมการตลาดสูงถึง 12.5% สูงสุดเท่าที่เคยใช้
นายอรุณพงศ์ ทองสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวต่อว่า โตชิมุ่งเน้นการเพิ่ม Product Portfolio ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เริ่มจากกลุ่ม Entry หรือกลุ่มเริ่มต้น เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับคนที่พึ่งเริ่มต้นซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นแรก ราคาไม่สูงนัก ไม่ต้องการฟังก์ชันมากมาย 2.กลุ่มแมส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องมี ขนาดอาจใหญ่ขึ้น ต้องการคุณสมบัติที่ดีขึ้น ในราคาที่จับต้องได้ เน้นความคุ้มค่า 3.กลุ่มพรีเมียม รูปลักษณ์ ดีไซน์ และวัสดุเป็นสิ่งสำคัญ อัพฟีเจอร์สูงขึ้น เน้นจับตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และ 4.กลุ่มสินค้าเรือธง เป็นสินค้าไฮไลท์ที่ดีที่สุด เป็นตัวแทนระดับสูงสุดที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์มากที่สุด มักเป็นรุ่นที่มีสเปกแรงวัสดุพรีเมียม และราคาสูงสุด
โดยในปี 2569 นี้ โตชิบามีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 60 รุ่น ได้แก่ 1.ตู้เย็น ตั้งเป้ากลุ่มตู้เย็นเติบโต 25% และเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ของตู้เย็นทั้งในกลุ่มตู้เย็น 2 ประตู ตู้เย็นไซด์บายไซด์ และตู้เย็นมัลติดอร์ อีก 20% โดยจะเปิดตัวตู้เย็นเจแปนดิ เจเนอเรชันที่ 2 ภายใต้ชื่อ “KUMO Series” รุ่น GR-RF681WI-PGTH เป็นตู้เย็นมัลติดอร์สีขาวนวลอ่อนโยนเหมือนปุยเมฆ
2.เครื่องซักผ้า ตั้งเป้าเติบโต 30% เน้นเครื่องซักผ้าและอบผ้าฝาหน้าซีรีส์ใหม่ รูปลักษณ์หรูหรา กับคอนเซปต์ Flat design ออกแบบหน้าบานให้เรียบไปกับตัวเครื่อง ผสานเข้ากับทุกพื้นที่บิลท์อินได้อย่างลงตัว มาพร้อมเทคโนโลยี Origin Color ปกป้องผ้าสีได้ดียิ่งขึ้น ผ้าขาวอย่างล้ำลึก และ Aroma+ กดเพียงครั้งเดียวเพื่อล็อคกลิ่นและความสดชื่น เพื่อผ้าหอมขึ้นและนานกว่า
3.เครื่องครัว ตั้งเป้าโตกว่า 30% โดยไฮไลท์สินค้า 3 กลุ่ม คือ ไมโครเวฟ จะเปิดตัวซีรีส์ใหม่ รุ่น MM และ AM ซีรีส์ มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหรา พร้อมปุ่มหมุนดีไซน์ใหม่, หม้อหุงข้าว มาพร้อมดีไซน์ปิ่นโต รุ่น JS ซีรีส์ มีระบบทำความร้อนแบบ 3D ให้ความร้อนกระจายทั่วหม้อ ทำให้ข้าวสุกเร็ว และเก็บความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และหม้อทอดไร้น้ำมัน รุ่น AF-50THVRTH ดีไซน์หรูหรา ขนาดใหญ่ จุใจ ถึง 5 ลิตร มาพร้อมช่องหน้าต่างที่โชว์การทำงานภายในเครื่องได้ง่าย
4.เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตั้งเป้าโต 30% โดยมีสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ พัดลม ตั้งเป้าเติบโตเท่าตัว มาด้วยขนาด16 นิ้ว 5 ใบพัด, เครื่องฟอกอากาศ รุ่น TAP-YE130OTH ขนาด XL เหมาะกับห้องขนาด 84 ตร.ม. อัตราสร้างอากาศบริสุทธิ์ CADR 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง กรองแบบ 360 องศา และให้อากาศสะอาดด้วยระบบกรอง HEPA 5 ขั้นตอน, เครื่องทำน้ำอุ่น ตั้งเป้าโต 30% เปิดตัวรุ่น TWH-35MTNTH กำลังไฟ 3,500 วัตต์ และ TWH-45MTNTH กำลังไฟ 4,500 วัตต์ มาพร้อมเทคโนโลยี SensTemp มีเซนเซอร์ที่วาล์วน้ำเข้าและน้ำออก ตรวจจับอุณหภูมิ หมดกังวลเรื่องน้ำร้อนเกินมาตรฐาน ตัวหม้อต้มเป็นทองแดง ทนทาน อายุการใช้งานนาน และเครื่องกรองน้ำ รุ่น TWP-W2255TTH(W) ทำน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิห้องได้ในเครื่องเดียว ด้วยระบบการกรองแบบ Nano และ UV สำหรับฆ่าเชื้อในถังเก็บน้ำ และระบบทำความสะอาดตัวเองด้วยความร้อน 75◦c สะดวกสบาย เชื่อมต่อการสั่งผ่านแอป TSmartLife
“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ผันผวน ต้นทุนการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในทุกมิติ แต่โตชิบา ไทยแลนด์ สามารถก้าวผ่านทุกความท้าทายมาได้ ด้วยพลังความร่วมมือของทีมผู้บริหาร ทีมงานโตชิบาทุกคน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และความไว้วางใจจากผู้บริโภค สำหรับปี 2569 นี้ โตชิบา ไทยแลนด์ ยังคงเชื่อมั่นว่า ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งดังเช่นที่ผ่านมา บริษัทจะสามารถเดินหน้าสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมยกระดับแบรนด์และธุรกิจสู่การเป็น ผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ปรัชญา ‘นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต’ ด้วยการส่งมอบนวัตกรรม มาตรฐานคุณภาพญี่ปุ่น และคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภค คู่ค้า และสังคมไทยต่อไป” นางกอบกาญจน์ กล่าว