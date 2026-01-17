“ซาร่า” ประกาศขายคอนโด 5.89 ล้าน วิวสวยทำเลทองใจกลางเมือง

โพสต์ขายคอนโดวิวสวยใจกลางเมือง ในเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม สำหรับ “ซาร่า คาซิงกินี” ในราคา 5.8 ล้าน เห็นแล้วว้าวเลยทีเดียวเพราะทำเลดังกล่าวเดินทางสะดวก ซึ่งเจ้าตัวโพสต์บอกรายละเอียดเอาไว้ว่า
“✅ ขายห้องคอนโด Life Asoke-Rama 9
(ไลฟ์ อโศก พระราม9)
ใกล้ MRT พระราม9
📌เจ้าของขายเอง
📌ยินดีรับเอเจ้นท์
📍ห้อง1 Bed Plus ขนาด 35.98 ตรม ชั้น 41 high floor ตึก A (ไม่บล็อควิว )
📍สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพร้อมเข้าอยู่ ห้อง Built-in เเต่งสวย luxury
- แอร์ 2 เครื่อง
- ตู้เย็น 1 เครื่อง
- เครื่องซักผ้า
- เครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง
- ครัว : เตาไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน
- เฟอร์นิเจอร์ : ทีวี 2 เครื่อง เตียง ที่นอนโต๊ะ+เก้าอี้ทานข้าว 4 ตัว โซฟานั่งเล่น ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า
- ม่านสองชั้น
- ประตู Digital Door Lock
-ห้องสวย ตรงปก ให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด พร้อมเข้าอยู่ สามารถนัดดูห้องจริงได้
✅ขาย 5.89 ล้านบาท ค่าโอน 50/50
✅สนใจติดต่อเจ้าของห้อง DM เพิ่มเติม
📍คอนโด บนทำเลศักยภาพ New CBD ติดถนนอโศก-ดินแดง
👉ใกล้ห้างแหล่งช้อปปิ้งเดินถึง Central Rama IX, Fortune Town
👉 เดินทางสะดวกใกล้สถานี MRT พระราม 9 ห่าง 300 เมตร
👉ส่วนกลางใหญ่ที่สุดในย่านพระราม9 สวยงามอลังการ
👉สระว่ายน้ำ 3 สระ, ฟิตเนส 2 ชั้น, ห้องซาวน่า, Co-working space ขนาดใหญ่, Sky Lounge , Free Wi-Fi”