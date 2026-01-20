โบนัสสุกี้ รุกลงใต้​ ฮีลใจคนหาดใหญ่ ทานฟรี 540 ท่าน “

โบนัสสุกี้” พร้อมอยู่เคียงข้างชาวหาดใหญ่ ส่งต่อกำลังใจหลังสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตและค่าใช้จ่ายของคนในพื้นที่ แบรนด์จึงขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยแบ่งเบา ด้วยการมอบมื้อพิเศษจากใจให้ชาวหาดใหญ่ ทานฟรี จำนวน 540 ท่าน! เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อรอยยิ้ม เติมพลัง และย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับโปรโมชั่น 1 ฟรี 1 วันละ 100 สิทธิ์! ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มกราคม 2569 เพื่อชาวหาดใหญ่อิ่มคุ้มแบบไม่ยั้ง แถมยังได้ฟินกับ ซุปเตี๋ยวเรือ บ.โบนัส ซุปเข้ม เครื่องแน่น แบบยาว ๆ ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียว