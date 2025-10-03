ความรักอันไร้ขีดจำกัด “LOVE” รูปแบบใหม่จากคาร์เทียร์

“คาร์เทียร์” (cartier) นำเสนอแคมเปญพิเศษ “LOVE Unlimited” สัญลักษณ์แห่งความรักรูปแบบใหม่ ที่ยังคงสานต่อนิยามความรักในอุดมคติของกำไล LOVE ต้นฉบับไว้อย่างเต็มเปี่ยม ที่พร้อมปลดปล่อยคู่รักให้ทำตามใจปรารถนา ผ่านเรื่องราวของคู่รักในกรุงปารีสและนิวยอร์ก ซึ่งมีเสือแพนเธอร์สัญลักษณ์แห่งความกล้าและจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุด เข้ามาปกป้องและเติมพลังความรักให้แน่นแฟ้นขึ้น
กำไล LOVEรุ่นใหม่นี้มาพร้อมความยืดหยุ่นเต็มรูปแบบ โอบรับข้อมืออย่างนุ่มนวล รวมถึงดีไซน์พิเศษที่เชื่อมต่อกับกำไลอีกเส้นได้อย่างกลมกลืน สามารถสวมใส่แบบคู่ หรือพันซ้อนหลายชั้นได้ โดยมีข้อต่อแบบร่องประดับด้วยสกรูที่ผ่านการขัดเงาด้วยมือ และการจัดวางข้อต่อและสกรูอย่างมีระยะห่างระหว่างแนวตั้งของร่อง และความโค้งมนของสกรูอย่างประณีต ปรับระยะให้เหมาะสมกับขนาดของกำไลแต่ละเส้น เพื่อคงความกลมกลืนและสัดส่วนของดีไซน์ไว้ได้อย่างลงตัว มีให้เลือกทั้งไวท์โกลด์ โรสโกลด์ และเยลโลโกลด์
พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจไปถึงแหวนรุ่นใหม่ ดีไซน์เรียบหรู สวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง การฝังเพชรหรืออัญมณีล้ำค่าอื่นๆ การใช้วัสดุทองคำแบบต่างๆ รูปแบบแหวนหรือจี้ห้อยคอ ขนาดเล็กหรือกลาง หรือการสวมใส่แบบคู่หรือซ้อนหลายชิ้น