"The Crew" กลับมาออนไลน์ สำหรับคนมีไฟล์เกมต้นฉบับ

ผลงานเกมแข่งรถโอเพ่นเวิลด์ภาคแรกที่ถูกทอดทิ้ง ปัจจุบันหวนคืนชีพใหม่ให้ทุกคนเข้าไปเล่นกันได้อีกครั้ง
"The Crew" เกมเรซซิ่งที่เคยสร้างบาดแผลใหญ่หลวงให้กับทาง ยูบิซอฟต์ จากการที่พวกเขาประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมลงในปี 2024 ทำให้ลูกค้าที่จ่ายเงินซื้อไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้อีกต่อไปจนเกิดเป็นดราม่าร้อนแรงและคดีฟ้องร้องใหญ่โตนั้น ล่าสุดเกมซิ่งเจ้าปัญหาได้ถูกนักม็อดมอบชีวิตใหม่แล้ว ภายใต้ชื่อ The Crew Unlimited
สำหรับโปรเจกต์เกมดังกล่าวถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มนักพัฒนาฟรีแลนซ์ผู้ประยุกต์ใช้ตัว Custom Server Emulator ในการจำลองสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นเกม The Crew ได้ตามปกติทั้งในโหมดออฟไลน์และออนไลน์
ในส่วนวิธีการเข้าเล่นนั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องคลิกดาวน์โหลดและติดตั้งตัวลันเชอร์ The Crew Unlimited เวอร์ชัน 1.0 ผ่านหน้าเว็บไซต์ thecrewunlimited.com โดยมันจะทำการแพทช์และจัดการไฟล์เกมและข้อมูลเซฟต่างๆให้กับคุณ
อย่างไรก็ตาม มันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ว่าภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องมีไฟล์เกม The Crew อินสตอลติดตั้งเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจะลำบากยุ่งยากตรงหาดาวน์โหลดไฟล์เกมต้นฉบับนี่แหละเนื่องด้วยตัวเกมมันได้ถูกถอดออกจากหน้าร้านค้าไปแล้ว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
thegamer
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*