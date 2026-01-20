แนะนำประกันรถยนต์สำหรับมือใหม่ เข้าใจง่าย เลือกได้จริง

การดูแลรถยนต์ไม่ได้มีเพียงแค่การตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเท่านั้น อีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการทำประกันรถยนต์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวรถ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้น ประกันรถยนต์ชั้นไหนคุ้มครองอะไรบ้าง พร้อมแนะนำที่ปรึกษาประกันภัยรถยนต์ที่จะช่วยให้คุณเช็กเบี้ย เปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทชั้นนำได้ง่ายยิ่งขึ้น
ประกันภัยรถยนต์คืออะไร?
ประกันภัยรถยนต์ คือ สัญญาระหว่างเจ้าของรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่จะคุ้มครองความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเรา หรืออุบัติเหตุที่เราทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น การทำประกันรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
สำหรับประเภทของประกันรถยนต์ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีความแตกต่างกัน ดังนี้
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พ.ร.บ. คือ ประกันภัยที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องมีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยประกันประเภทนี้จะไม่คุ้มครองความเสียหายของตัวรถ แต่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าเสียหายทรัพย์สินของบุคคลที่สามตามวงเงินที่กำหนด
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คือประกันรถยนต์ที่เจ้าของรถเลือกทำเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ ไม่ได้บังคับตามกฎหมาย ต่างจาก พ.ร.บ. รถยนต์ โดยประกันประเภทนี้จะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และทรัพย์สินของผู้อื่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ขับขี่ได้อุ่นใจมากขึ้น
ประกันรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นชั้น 1 ถึง 3 ตามระดับความคุ้มครอง โดยแต่ละชั้นมีรายละเอียดและวงเงินการคุ้มครองที่แตกต่างกันไปดังนี้
• ประกันรถยนต์ชั้น 1 : คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันแบบเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุชน ไฟไหม้ สูญหาย หรือภัยธรรมชาติ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
• ประกันรถยนต์ชั้น 2+ : คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันเฉพาะกรณีชนกับรถยนต์คันอื่นเท่านั้น พร้อมความคุ้มครองกรณีไฟไหม้และรถยนต์สูญหาย รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
• ประกันรถยนต์ชั้น 2 : คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันเฉพาะกรณีชนกับรถยนต์คันอื่นเท่านั้น โดยไม่คุ้มครองกรณีไฟไหม้หรือสูญหาย แต่ยังคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
• ประกันรถยนต์ชั้น 3+ : คุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น พร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีรถยนต์คันเอาประกันสูญหาย โดยไม่คุ้มครองความเสียหายจากการชนหรือไฟไหม้
• ประกันรถยนต์ชั้น 3 : คุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน โดยไม่มีความคุ้มครองใด ๆ ต่อรถยนต์คันเอาประกันเลย
ทำไมคนใช้รถ ถึงควรซื้อประกันรถยนต์?
การมีรถยนต์ใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การมีประกันรถยนต์จึงเป็นเสมือนการสร้างหลักประกันทางการเงินและความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้
• ช่วยคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนหรือถูกชนก็ตาม
• ป้องกันทรัพย์สินและตัวรถ กรณีสูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม
• บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ กรณีต้องซ่อมแซมรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
• ช่วยคุ้มครองเสริมจาก พ.ร.บ. ทั้งในส่วนของตัวรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค้นหา เปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดกับ TQM
สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ปรึกษา หรือต้องการทำประกันรถยนต์ออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเอง ขอแนะนำ TQM ที่ปรึกษาด้านประกันภัยชั้นนำของไทยที่ให้บริการครบวงจร พร้อมเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบ และเลือกซื้อประกันรถยนต์จากบริษัทพันธมิตรชั้นนำที่หลากหลายในคราวเดียว
บริษัทที่ปรึกษาด้านประกันภัย TQM ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนใช้รถมานานกว่า 70 ปี พร้อมช่วยเช็กเบี้ยประกันรถยนต์ และเปรียบเทียบราคาให้คุณเลือกแผนประกันภัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มีแผนประกันรถยนต์ให้เลือกครบตั้งแต่ชั้น 1, 2+, 2, 3+ และ 3 ที่สำคัญมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการมากกว่า 4,000 คน จาก 96 สาขาทั่วประเทศ
ซื้อประกันรถยนต์กับ TQM ดียังไง?
สิ่งที่ทำให้ใครหลายคนเลือกซื้อประกันรถยนต์กับ TQM มากกว่าซื้อกับบริษัทประกันรถยนต์โดยตรง เพราะมีข้อดีและเสนอพิเศษสำหรับคนใช้รถ ดังนี้
• ตัวเลือกรับกรมธรรม์ ไม่ว่าจะรับออนไลน์ทางอีเมลหรือรับฉบับจริงทางไปรษณีย์
• บริการใช้รถระหว่างซ่อมฟรี
• ตัวเลือกอู่ซ่อมรถและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทั้งในเครือและนอกเครือครอบคลุมทุกพื้นที่
• มีทีมงานกฎหมายคอยดูแล ตลอดระยะเวลาเคลมประกัน
• มีศูนย์ประสานงานทั่วประเทศกว่า 96 สาขา
• บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
• ต่อประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป TQM 24
อุ่นใจในทุกการขับขี่ ด้วยความคุ้มครองจาก TQM
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจไม่ได้เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย แต่เป็นตัวเลือกที่คนใช้รถทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะช่วยคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อตัวรถ ค่ารักษาพยาบาล และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ TQM ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยตัวเลือกแผนประกันที่หลากหลายจากบริษัทชั้นนำให้คุณสามารถเปรียบเทียบและเลือกแผนที่เหมาะกับคุณได้มากที่สุด พร้อมบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณสบายใจตั้งแต่เลือกแผนตลอดจนการเคลมประกัน โทรเข้ามาปรึกษาได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง