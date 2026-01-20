xs
xsm
sm
md
lg

10 ที่ outing บริษัท ใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย กิจกรรมครบ บรรยากาศดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การจัด outing หรือสัมมนานอกสถานที่ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่หลายบริษัทเลือกใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และผ่อนคลายจากงานที่เคร่งเครียด สถานที่ outing ที่ดีควรเดินทางสะดวก มีกิจกรรมที่หลากหลาย และบรรยากาศเหมาะกับทั้งการทำกิจกรรมร่วมกันและการพักผ่อนอย่างแท้จริง บทความนี้จึงรวบรวม 10 สถานที่ outing ใกล้กรุงเทพ ที่ตอบโจทย์บริษัททุกขนาด เดินทางง่าย ใช้เวลาไม่นาน แต่เต็มไปด้วยคุณภาพและความประทับใจ

1. เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เขาใหญ่เป็นจุดหมายยอดนิยมขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสธรรมชาติที่เขียวขจี ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย ทั้งการจัด walk rally เทรนนิ่งในรีสอร์ท ฟาร์มทัวร์ ขี่จักรยาน หรือแม้แต่สัมนาในห้องประชุมท่ามกลางขุนเขา
ที่อยู่: อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

2. บางแสน จังหวัดชลบุรี
บางแสนเป็นชายหาดที่เดินทางง่ายและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เหมาะกับ outing แบบไปเช้าเย็นกลับหรือค้างคืนหนึ่งคืน มีกิจกรรมชายหาดหลากหลาย เช่น วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาทางน้ำ รวมถึงร้านอาหารทะเลสดใหม่ที่เหมาะกับการจัดเลี้ยงปิดท้ายกิจกรรม
ที่อยู่: ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7) ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง 


3. สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีสวนผึ้งขึ้นชื่อเรื่องรีสอร์ทท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นสบาย เหมาะกับกิจกรรมเชิงธรรมชาติ เช่น ตั้งแคมป์ เดินป่า ทำเวิร์กช็อป หรือสร้างทีมเวิร์กผ่านกิจกรรม adventure ต่าง ๆ รีสอร์ทในพื้นที่รองรับกลุ่มใหญ่ได้ดี มีทั้งพื้นที่ indoor และ outdoor
ที่อยู่: อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นเพชรเกษม มุ่งหน้าสู่ราชบุรี แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 3087 ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง

4. นครนายก
นครนายกเป็นจังหวัดยอดนิยมสำหรับการจัด outing เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพและมีสถานที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำตก ลานกิจกรรมในรีสอร์ท จนถึงเขื่อนขุนด่านที่มีบริการล่องเรือชมวิว การจัดกิจกรรม adventure เช่น ล่องแก่ง ปีนผาจำลอง หรือกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้รับความนิยมอย่างมาก
ที่อยู่: อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 และ 3049 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

5. พัทยา จังหวัดชลบุรี
พัทยาเหมาะกับ outing ที่ต้องการความสนุกหลากหลาย เพราะมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน มีชายหาด กีฬาทางน้ำ กิจกรรม walk rally และห้องประชุมสัมมนาในโรงแรมมาตรฐาน พร้อมทั้งร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้เลือกครบ
ที่อยู่: อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง


การเดินทางแบบกลุ่มไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเสมอไป หากเลือกใช้บริการเช่ามินิบัสหรือเช่ารถบัสก็จะช่วยลดปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องการนัดรวมตัว การใช้รถหลายคัน หรือการควบคุมเวลา มินิบัสหรือรถบัสรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 20 ถึง 31 ที่นั่ง เหมาะสำหรับทริปองค์กรหรือกิจกรรมที่ต้องการเดินทางร่วมกันแบบต่อเนื่อง รถบัสหรือรถมินิบัสรุ่นใหม่มักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ เช่น แอร์เย็นทั่วคัน ช่องชาร์จไฟ และระบบเสียงในรถ ทำให้สามารถใช้เวลาบนรถร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ทั้งพูดคุย วางแผนกิจกรรม หรือพักผ่อน การเช่ามินิบัสหรือเช่ารถบัสจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวก แต่ยังช่วยเสริมบรรยากาศกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อมีหลายจุดหมายในทริปเดียว
6. อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อัมพวาเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชุมชน เหมาะกับ outing ที่เน้นการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศริมคลอง ชมตลาดน้ำ และทำกิจกรรมกลุ่มเบา ๆ เช่น ล่องเรือเวิร์กช็อปทำขนมไทย หรือปลูกป่าชายเลน
ที่อยู่: อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง

7. วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วังน้ำเขียวเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศดีตลอดปี เหมาะกับกิจกรรมสร้างทีมเวิร์กหรือสัมนาภายใน มีรีสอร์ทที่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมโซนถ่ายรูป คาเฟ่ และจุดชมวิวหลากหลาย
ที่อยู่: อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงโดยผ่านเส้นทางนครนายกหรือปากช่อง


8. แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
แก่งกระจานเป็นอีกจุดที่หลายบริษัทเลือกจัด outing เนื่องจากมีธรรมชาติครบ ทั้งภูเขา แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ กิจกรรมที่นิยมได้แก่ ล่องแพ เล่นน้ำ วอล์กแรลลี่ตามฐานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือแม้แต่กางเต็นท์สัมนาริมเขื่อนในบรรยากาศสงบ
ที่อยู่: อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษมไปทางเพชรบุรี แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3499 ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง

9. บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
บางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สามารถจัด outing แบบ 1 วันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานรอบป่า ทำกิจกรรมกลุ่มในสวน หรือใช้สถานที่ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อจัดเวิร์กช็อปต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ที่อยู่: ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การเดินทาง: ข้ามเรือจากคลองเตย หรือขับรถมาทางสุขสวัสดิ์ - พระประแดง ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

10. เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ถ้าต้องการ outing ที่เน้นความสนุกและบรรยากาศทะเลแบบใกล้กรุงเทพ เกาะล้านคือคำตอบ ใช้เวลานั่งเรือเพียง 30-40 นาทีจากพัทยา มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น บานาน่าโบ๊ต เจ็ตสกี พายเรือคายัค และจุดชมวิวที่เหมาะสำหรับถ่ายภาพหมู่หรือจัดกิจกรรมเบา ๆ
ที่อยู่: อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ขึ้นเรือจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา)
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย แล้วต่อเรือไปเกาะล้าน ใช้เวลารวมประมาณ 2.5 ชั่วโมง

สรุป
การจัด outing บริษัทไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเสมอไป เพราะสถานที่ใกล้กรุงเทพฯ ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของกิจกรรม การพักผ่อน และความสะดวกในการเดินทาง สถานที่ทั้ง 10 แห่งที่แนะนำนี้สามารถปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสร้างทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์ หรือเติมแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับทีมงาน หากวางแผนล่วงหน้าให้ดี เลือกสถานที่ที่เหมาะกับสไตล์ของพนักงานและลักษณะองค์กร ก็จะยิ่งช่วยให้ outing ครั้งนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจและความทรงจำดี ๆ ที่ยากจะลืม
10 ที่ outing บริษัท ใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย กิจกรรมครบ บรรยากาศดี
10 ที่ outing บริษัท ใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย กิจกรรมครบ บรรยากาศดี
10 ที่ outing บริษัท ใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย กิจกรรมครบ บรรยากาศดี
10 ที่ outing บริษัท ใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย กิจกรรมครบ บรรยากาศดี
กำลังโหลดความคิดเห็น