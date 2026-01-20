10 ที่ outing บริษัท ใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย กิจกรรมครบ บรรยากาศดี

การจัด outing หรือสัมมนานอกสถานที่ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่หลายบริษัทเลือกใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และผ่อนคลายจากงานที่เคร่งเครียด สถานที่ outing ที่ดีควรเดินทางสะดวก มีกิจกรรมที่หลากหลาย และบรรยากาศเหมาะกับทั้งการทำกิจกรรมร่วมกันและการพักผ่อนอย่างแท้จริง บทความนี้จึงรวบรวม 10 สถานที่ outing ใกล้กรุงเทพ ที่ตอบโจทย์บริษัททุกขนาด เดินทางง่าย ใช้เวลาไม่นาน แต่เต็มไปด้วยคุณภาพและความประทับใจ
1. เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เขาใหญ่เป็นจุดหมายยอดนิยมขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมผัสธรรมชาติที่เขียวขจี ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย ทั้งการจัด walk rally เทรนนิ่งในรีสอร์ท ฟาร์มทัวร์ ขี่จักรยาน หรือแม้แต่สัมนาในห้องประชุมท่ามกลางขุนเขา
ที่อยู่: อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง
2. บางแสน จังหวัดชลบุรี
บางแสนเป็นชายหาดที่เดินทางง่ายและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เหมาะกับ outing แบบไปเช้าเย็นกลับหรือค้างคืนหนึ่งคืน มีกิจกรรมชายหาดหลากหลาย เช่น วอลเลย์บอลชายหาด กีฬาทางน้ำ รวมถึงร้านอาหารทะเลสดใหม่ที่เหมาะกับการจัดเลี้ยงปิดท้ายกิจกรรม
ที่อยู่: ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7) ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง
3. สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีสวนผึ้งขึ้นชื่อเรื่องรีสอร์ทท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นสบาย เหมาะกับกิจกรรมเชิงธรรมชาติ เช่น ตั้งแคมป์ เดินป่า ทำเวิร์กช็อป หรือสร้างทีมเวิร์กผ่านกิจกรรม adventure ต่าง ๆ รีสอร์ทในพื้นที่รองรับกลุ่มใหญ่ได้ดี มีทั้งพื้นที่ indoor และ outdoor
ที่อยู่: อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นเพชรเกษม มุ่งหน้าสู่ราชบุรี แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 3087 ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง
4. นครนายก
นครนายกเป็นจังหวัดยอดนิยมสำหรับการจัด outing เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพและมีสถานที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำตก ลานกิจกรรมในรีสอร์ท จนถึงเขื่อนขุนด่านที่มีบริการล่องเรือชมวิว การจัดกิจกรรม adventure เช่น ล่องแก่ง ปีนผาจำลอง หรือกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้รับความนิยมอย่างมาก
ที่อยู่: อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 และ 3049 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
5. พัทยา จังหวัดชลบุรี
พัทยาเหมาะกับ outing ที่ต้องการความสนุกหลากหลาย เพราะมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน มีชายหาด กีฬาทางน้ำ กิจกรรม walk rally และห้องประชุมสัมมนาในโรงแรมมาตรฐาน พร้อมทั้งร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้เลือกครบ
ที่อยู่: อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
การเดินทางแบบกลุ่มไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเสมอไป หากเลือกใช้บริการเช่ามินิบัสหรือเช่ารถบัสก็จะช่วยลดปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องการนัดรวมตัว การใช้รถหลายคัน หรือการควบคุมเวลา มินิบัสหรือรถบัสรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 20 ถึง 31 ที่นั่ง เหมาะสำหรับทริปองค์กรหรือกิจกรรมที่ต้องการเดินทางร่วมกันแบบต่อเนื่อง รถบัสหรือรถมินิบัสรุ่นใหม่มักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ เช่น แอร์เย็นทั่วคัน ช่องชาร์จไฟ และระบบเสียงในรถ ทำให้สามารถใช้เวลาบนรถร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ทั้งพูดคุย วางแผนกิจกรรม หรือพักผ่อน การเช่ามินิบัสหรือเช่ารถบัสจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวก แต่ยังช่วยเสริมบรรยากาศกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อมีหลายจุดหมายในทริปเดียว
6. อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อัมพวาเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชุมชน เหมาะกับ outing ที่เน้นการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศริมคลอง ชมตลาดน้ำ และทำกิจกรรมกลุ่มเบา ๆ เช่น ล่องเรือเวิร์กช็อปทำขนมไทย หรือปลูกป่าชายเลน
ที่อยู่: อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง
7. วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วังน้ำเขียวเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศดีตลอดปี เหมาะกับกิจกรรมสร้างทีมเวิร์กหรือสัมนาภายใน มีรีสอร์ทที่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมโซนถ่ายรูป คาเฟ่ และจุดชมวิวหลากหลาย
ที่อยู่: อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงโดยผ่านเส้นทางนครนายกหรือปากช่อง
8. แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
แก่งกระจานเป็นอีกจุดที่หลายบริษัทเลือกจัด outing เนื่องจากมีธรรมชาติครบ ทั้งภูเขา แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำ กิจกรรมที่นิยมได้แก่ ล่องแพ เล่นน้ำ วอล์กแรลลี่ตามฐานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือแม้แต่กางเต็นท์สัมนาริมเขื่อนในบรรยากาศสงบ
ที่อยู่: อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษมไปทางเพชรบุรี แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3499 ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง
9. บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
บางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สามารถจัด outing แบบ 1 วันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานรอบป่า ทำกิจกรรมกลุ่มในสวน หรือใช้สถานที่ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อจัดเวิร์กช็อปต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ที่อยู่: ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การเดินทาง: ข้ามเรือจากคลองเตย หรือขับรถมาทางสุขสวัสดิ์ - พระประแดง ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
10. เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ถ้าต้องการ outing ที่เน้นความสนุกและบรรยากาศทะเลแบบใกล้กรุงเทพ เกาะล้านคือคำตอบ ใช้เวลานั่งเรือเพียง 30-40 นาทีจากพัทยา มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น บานาน่าโบ๊ต เจ็ตสกี พายเรือคายัค และจุดชมวิวที่เหมาะสำหรับถ่ายภาพหมู่หรือจัดกิจกรรมเบา ๆ
ที่อยู่: อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ขึ้นเรือจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา)
การเดินทาง: ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย แล้วต่อเรือไปเกาะล้าน ใช้เวลารวมประมาณ 2.5 ชั่วโมง
สรุป
การจัด outing บริษัทไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเสมอไป เพราะสถานที่ใกล้กรุงเทพฯ ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของกิจกรรม การพักผ่อน และความสะดวกในการเดินทาง สถานที่ทั้ง 10 แห่งที่แนะนำนี้สามารถปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสร้างทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์ หรือเติมแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับทีมงาน หากวางแผนล่วงหน้าให้ดี เลือกสถานที่ที่เหมาะกับสไตล์ของพนักงานและลักษณะองค์กร ก็จะยิ่งช่วยให้ outing ครั้งนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจและความทรงจำดี ๆ ที่ยากจะลืม