“พัทยา” คว้าแชมป์ที่เที่ยวยอดฮิตปี 68 หลังเทรนด์เที่ยวใกล้กรุงฯ มาแรง

“มาคาเลียส” เผย “พัทยา” คว้าแชมป์แหล่งเที่ยวยอดฮิตปี 2568 หลังเทรนด์ท่องเที่ยวใกล้กรุงฯ มาแรง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยความเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนในหลากหลายมิติ
“มาคาเลียส” (Makalius) แหล่งรวม อี-วอเชอร์ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยผลสำรวจพฤติกรรมลูกค้ามาคาเลียสบนแพลตฟอร์มกว่า 1 ล้านยูสเซอร์ ยกตำแหน่งให้ “พัทยา” จังหวัดชลบุรี ครองจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่ง สะท้อนไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนกรุงยุคใหม่ ที่เน้นความสะดวกสบาย การเดินทางระยะใกล้ และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การพักผ่อนในทุกรูปแบบ
นางสาวณีรนุช ไตรจักร์วนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาคาเลียส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เทรนด์การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับ การพักผ่อนที่เติมพลังทั้งกายและใจ มองหาจุดหมายที่เดินทางง่าย ใช้เวลาไม่มากจากกรุงเทพฯ แต่สามารถสัมผัสธรรมชาติ บรรยากาศริมทะเล และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน โดยนักท่องเที่ยวในยุคนี้ไม่ได้มองแค่การพักผ่อน แต่ต้องการประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำ มาคาเลียสจึงเห็นเทรนด์การเดินทางระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน มาคาเลียสมีฐานผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านบัญชีรายชื่อ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและครอบครัวคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-45 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายได้เฉลี่ย 30,000–100,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ชื่นชอบการเดินทางสั้น ๆ ในช่วงวันหยุด และนิยมใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจองที่พักและกิจกรรม
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์ม พบว่า “พัทยา” เป็นเมืองที่ลูกค้ามาคาเลียสกลับมาเที่ยวซ้ำมากที่สุดตลอดปี 2568 เนื่องจากมีความโดดเด่นหลายด้าน ทั้งในแง่ของ ทำเลที่เดินทางสะดวก, ความหลากหลายของที่พัก, และ กิจกรรมท่องเที่ยวครบทุกสไตล์
นางสาวณีรนุช กล่าวต่อว่า สิ่งที่ทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ ที่พักหลากหลายและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
พัทยามีทางเลือกที่พักตั้งแต่รีสอร์ตหรูริมทะเล โรงแรมบูติก พูลวิลล่าส่วนตัวสำหรับครอบครัว ไปจนถึงโฮมสเตย์และที่พักดีไซน์ใหม่ ๆ สำหรับสายคอนเทนต์และคนรักธรรมชาติ
ต่อมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมครบครัน พัทยามีทั้งชายหาดยอดนิยมอย่างหาดจอมเทียน หาดพัทยาเหนือ หาดพัทยากลาง และหาดพัทยาใต้ รวมถึงแลนด์มาร์กใหม่ ๆ คาเฟ่วิวทะเลสุดชิค และกิจกรรมทางน้ำ เช่น พาราเซล, เจ็ตสกี, พายเรือคายัค สวนสนุกและสวนน้ำระดับโลกอย่าง Columbia Pictures Aquaverse
สุดท้ายคือ ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ใหม่ที่อัปเดตตลอดปี พัทยาขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารทะเลสด วิวดี รวมถึงคาเฟ่ดีไซน์เก๋ที่กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมในโซเชียล มีทั้งคาเฟ่ริมทะเล คาเฟ่บนเขา และร้านอาหารฟิวชั่นที่สร้างสีสันให้กับเมือง ทำให้พัทยาเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงเวลา
นอกเหนือจากเมืองพัทยาแล้ว ชะอำ หัวหิน กาญจนบุรี และเขาใหญ่ ก็ยังเป็นอีกจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนของกลุ่มลูกค้ามาคาเลียสด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มาคาเลียสได้เตรียมแผนเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นกลยุทธ์ Data-Driven Travel Experience ใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในการออกแบบดีลที่พักและกิจกรรมให้ตรงใจแต่ละกลุ่ม พร้อมขยายพันธมิตรด้านโรงแรม รีสอร์ต และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางมากขึ้นในทุกช่วงเวลา” นางสาวณีรนุช กล่าวทิ้งท้าย