PANDORA คว้า ‘เก่ง-น้ำปิง’ แอมบาสเดอร์คู่แรกของไทย

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ผู้นำธุรกิจแบรนด์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นระดับภูมิภาค ประกาศก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว PANDORA Thailand Ambassador ครั้งแรกของไทยอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้ง เก่ง-น้ำปิง เป็นตัวแทนแบรนด์คนรุ่นใหม่ เพื่อสะท้อนตัวตน ไลฟ์สไตล์และคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแบรนด์ตามแนวคิดของธนจิรา กรุ๊ป ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความผูกพันระยะยาวกับผู้บริโภคและการต่อยอด Brand Community ในประเทศไทยอย่างมีกลยุทธ์
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการบริหารและพัฒนาแบรนด์ PANDORA ในประเทศไทย โดยธนจิรา กรุ๊ป ได้ต่อยอดบทบาทของแบรนด์จากเครื่องประดับสู่การเป็น Everyday Jewelry ที่มีความหมายในชีวิตประจำวันของผู้คน ผ่านงานออกแบบที่สะท้อนโมเมนต์ ความทรงจำ เรื่องราวในแต่ละช่วงชีวิต ตอกย้ำภาพลักษณ์ PANDORA ในฐานะแบรนด์ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ และอยู่ร่วมกับผู้คนในทุกโอกาสสำคัญ
การแต่งตั้ง เก่ง–น้ำปิง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ เป็น PANDORA Thailand Ambassador ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างการรับรู้สู่การมีส่วนร่วมและความผูกพันในระยะยาว โดย เก่ง–น้ำปิง จะทำงานร่วมกันกับ PANDORA Thailand ตลอดปี 2569 ผ่านแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้ได้มีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดแนวคิดของ PANDORA ในฐานะแบรนด์เครื่องประดับที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงวัย
ความร่วมมือดังกล่าวยังสะท้อนแนวทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของธนจิรา กรุ๊ป ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ผ่านตัวแทนของเจเนอเรชันใหม่ที่มีอิทธิพลในแวดวงบันเทิงและแฟชั่น โดดเด่นด้วยบุคลิกที่จริงใจ เป็นธรรมชาติ ตั้งแต่กลุ่ม Gen Z ไปจนถึงกลุ่ม Young Millennials ที่ให้ความสำคัญกับความหมายของช่วงชีวิตและการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่า “เครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกวัน และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตนได้อย่างแท้จริง”
การเปิดตัว PANDORA Thailand Ambassador ครั้งแรกในประเทศไทยครั้งนี้ ยังสะท้อนบทบาทของธนจิรา กรุ๊ป ในฐานะองค์กรที่มุ่งพัฒนาแบรนด์ระดับโลกให้เติบโตอย่างลึกซึ้งในบริบทของสังคมไทย ผ่านการผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับความเข้าใจผู้บริโภค วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละเจเนอเรชันอย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์และผู้คน ไม่เพียงในมิติของการสื่อสารการตลาด แต่รวมถึงการสร้างคอมมูนิตี้ สร้างคุณค่าที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคและสังคมไทยในระยะยาว