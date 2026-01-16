ข่าวดี! เฉพาะมอเตอร์เวย์ M 81 จ่ายด้วย M-Flow ยืดเว้นค่าปรับได้ถึง 30 วัน

ข่าวดี! ใช้มอเตอร์เวย์ M 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ชำระค่าผ่านทางด้วย M-Flow กรมทางหลวง ขยายเวลายกเว้นค่าปรับ จาก 7 วันเป็น 30 วัน ให้เวลาผู้ใช้ทางหน้าใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยปรับตัว ส่วนสายอื่นต้องจ่ายใน 7 วัน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากที่กรมทางหลวง ได้ประกาศเปิดให้บริการ โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตั้งแต่ วันที่ 16 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป โดยสามารถชำระค่าผ่านทางได้ 2 รูปแบบ ทั้งเงินสด “จ่ายกับพนักงานที่ตู้เก็บเงิน” หรือ ชำระผ่านช่องทาง M-Flow ที่ไม่มีไม้กั้น
ทั้งนี้ เนื่องจาก M 81 เป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้เส้นทางกลุ่มใหม่ๆ จากจังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี กรมทางหลวงจึงมีความห่วงใย ว่า ผู้ใช้ทางอาจจะไม่คุ้นเคยขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมทาง M-Flow ที่จะต้องชำระค่าผ่านทางเองภายใน 7 วัน กรณีไม่หักบัญชีอัตโนมัติ จึงขยายเวลาชำระค่าผ่านทางจากเดิม 7 วัน ออกไปเป็น 30 วัน โดยไม่มีค่าปรับ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 16 ม.ค. – 16 เม.ย. 2569 เพื่อให้ผู้ใช้ทางที่ยังไม่คุ้นเคยได้ปรับตัว
”การชำระค่าธรรมเนียมทาง M-Flow ขับผ่านก่อน จ่ายทีหลัง ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งการขยายเวลายกเว้นค่าปรับจาก 7 วันเป็น 30 วันนี้ ใช้เฉพาะการผ่านทาง M-Flow บนมอเตอร์เวย์ M81 ส่วนมอเตอร์เวย์สายอื่น ต้องชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วันตามปกติ”