บสย.เยียวยาลูกค้า-ลูกหนี้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา-พักชำระค่าธรรมเนียม-ค่างวด 6 เดือน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บสย. ได้ออกมาตรการด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า บสย. และลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับผู้ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, สระแก้ว, จันทบุรี และตราด โดยพักชำระค่าธรรมเนียม-ค่างวด เป็นระยะเวลา 6 เดือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ที่จะครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ และค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม ซึ่งอยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลารับคำขอตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 และกรณีลูกหนี้ที่ถูกจ่ายเคลม เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ (รวมถึงครอบครัวสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และประชาชนที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดน บสย. ยกหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้ทุกสัญญาที่ บสย. จ่ายเคลม
นอกจากนี้ บสย. ยังมอบหมายให้สำนักงานเขต บสย. ที่ดูแลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา สื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ไปยังลูกค้า และลูกหนี้ บสย. พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ได้รับผลกรทบสามารถกลับมาฟื้นฟูกิจการได้ภายหลังจากเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ