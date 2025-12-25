บอร์ดบสย.มีมติแต่งตั้ง “สิทธิกร ดิเรกสุนทร”นั่ง“ผู้จัดการทั่วไป”สมัยที่ 2

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย. ในสมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 มีมติแต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย. ในสมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของคณะกรรมการ โดยยกระดับ บสย. ให้เป็นองค์กรที่ตอบโจทย์การช่วยเหลือ SMEs ในทุกมิติ ทั้งด้านการบูรณาการข้อมูล TCG Score ของ บสย. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกระดับสำนักงานเขต บสย. 11 แห่ง สู่ “ศูนย์กลางทางการเงิน” เชื่อมต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงแก้หนี้ “กลุ่มเปราะบาง” สำหรับลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม หนี้คงเหลือไม่เกิน 2 แสนบาท ผ่านมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย”
สำหรับการดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการทั่วไป” บสย. ในสมัยที่ 2 ของ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของคณะกรรมการ บสย. เพื่อสานต่อภารกิจการยกระดับ บสย. ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการยกระดับ “กลไกค้ำประกันสินเชื่อ” เพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือ SMEs ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน และขาดคนค้ำประกัน ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น โดยความสำเร็จที่ผ่านมาของนายสิทธิกร การันตีจากการนำพา บสย. ได้รับรางวัลสำคัญๆ อาทิ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQC+ (2024) ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น