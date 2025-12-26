บสย.ผนึกแบงก์-นอนแบงก์เปิดตัวค้ำฯ'Quick Big Win'-หวังช่วยลด Rejection Rate

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ระบุถึงสินเชื่อ SMEs ที่หดตัวต่อเนื่อง โดยติดลบติดต่อกันถึง 13 ไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุจากความเสี่ยงด้านเครดิตสูงและปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องปรับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว สะท้อนถึงปัญหาของ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบได้ เป็นที่มาของการเปิดตัว มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. Quick Big Win” นโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเข้ามาเติมสภาพคล่องให้ SMEs อย่างเร่งด่วน
ล่าสุด บสย. ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) พร้อมเปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. Quick Big Win” แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนต่อยออดธุรกิจ ภายใต้ 3 โครงการหลัก ได้แก่
1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Quick LG วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ค้ำประกันต่อราย 1 แสนบาท – 100 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ปีต่อไปเพียง 1% ตอบโจทย์ SMEs ที่ต้องการใช้ค้ำประกันวงเงิน Bank Guarantee (BG) เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Go Big วงเงินค้ำประกัน 35,000 ล้านบาท ค้ำประกันต่อราย 2 แสนบาท – 40 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ปีต่อไปเพียง 1.5% ตอบโจทย์ SMEs ทั่วไป หรือที่อยู่ในธุรกิจซัพพลายเชนที่ต้องการสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาท
3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Smart Win วงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท ค้ำประกันต่อราย 1 หมื่นบาท – 1 ล้านบาท ตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs กลุ่มอาชีพอิสระที่ต้องการสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ปีต่อไปคิดตามระดับความเสี่ยง 3 ระดับ แบ่งเป็น 1% 1.5% และ 2.5% เฉพาะโครงการนี้ บสย. ได้นำ Credit Scoring Model และ Risk-based Pricing มาใช้ประเมินความเสี่ยงลูกค้า เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มอัตราการอนุมัติสินเชื่อของ SMEs ที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้มากขึ้น
โดยจุดเด่นของโครงการดังกล่าว มีทั้งฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก มุ่งลดภาระทางการเงินให้ SMEs ,ชำระค่าธรรมเนียมต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อปี ตามวงเงินคงเหลือในปีที่ 4 ,คิดค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยง (RBP) โดยใช้ บสย. Credit Scoring และชดเชย NPL ในอัตราสูง (Max Claim) เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อให้ SMEs มากยิ่งขึ้น
"มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ 'บสย. Quick Big Win' ถือเป็นมาตรการพิเศษที่มุ่งเน้นการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยกระตุ้นให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อในรายที่ต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติม แต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยการจ่ายเคลม หรือ Max Claim ในอัตราสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ซึ่งถือเป็นการดูดซับความเสี่ยงด้าน Credit Cost และเพิ่มโอกาสด้านเครดิตให้กับ SMEs เพื่อลดอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ และทำให้สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นในการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มให้กับ SMEs มากยิ่งขึ้น"