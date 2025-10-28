ข่าวดี! เปิดใช้ฟรี “มอเตอร์เวย์ M81” บางใหญ่–กาญจนบุรี ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

กาญจนบุรี - กรมทางหลวงประกาศเปิดทดลองใช้ “มอเตอร์เวย์ M81” เส้นทางใหม่เชื่อมบางใหญ่–กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร เปิดใช้ฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เริ่ม 31 ตุลาคมนี้ กำหนดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยช่วงทดสอบระบบ
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยกรมทางหลวง แจ้งข่าวดีแก่ประชาชน เตรียมเปิดให้ทดลองใช้เส้นทาง “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่–กาญจนบุรี (M81)” ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร ครบทุกด่าน โดยเปิดใช้ฟรีทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับการเปิดทดลองใช้ในระยะแรก กำหนดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถโดยสาร ส่วนรถพ่วงให้วิ่งได้ไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและทดสอบระบบต่าง ๆ
กรมทางหลวงระบุว่า การเปิดทดลองใช้เส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนได้สัมผัสเส้นทางจริงก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่กาญจนบุรีได้เกือบครึ่งหนึ่ง เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปยังภาคตะวันตกของประเทศ
ทั้งนี้ คาดว่ามอเตอร์เวย์สาย M81 จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมจัดเก็บค่าผ่านทาง และปรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในเดือนมกราคม 2569 โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)