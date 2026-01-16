เปิด 14 สัญญาคมนาคม”อิตาเลียนไทย”กวาดงานมูลค่ากว่า 1.13 แสนล้านบาท สั่งหยุดก่อสร้างหมด “ถนน ทางด่วน รถไฟ สนามบิน”

เปิด 14 สัญญา”อิตาเลียนไทย”กวาดงาน”คมนาคม”มูลค่ากว่า 1.13 แสนล้านบาท ครบทุกโหมด” ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ไฮสปีด ท่าเรือ รันเวย์สนามบิน“พิพัฒน์”สั่งหยุดก่อสร้างทั้งหมด ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด
จากกรณีเครนก่อสร้างถล่ม ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด และ เครนก่อสร้าง โครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 หรือมอเตอร์เวย์ M 82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว สัญญาที่ 7 ซึ่งมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการความปลอดภัยด้านคมนาคม ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมยกเลิกสัญญาจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ทั้ง 2 โครงการ พร้อมกับให้ตรวจสอบสัญญาก่อสร้างที่มี บ.อิตาเลียนไทย เป็นผู้รับเหมาและให้หยุดการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนกลางเข้าตรวจสอบ
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งพบว่ามีจำนวน 14 สัญญา โดยให้ประสานกับบริษัทหยุดก่อสร้าง เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทุกบริษัทในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม หยุดการก่อสร้างไม่เกิน 15 วัน เพื่อเข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกัน และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
และในช่วงบ่ายวันนี้ (16 ม.ค. 69) ได้เรียกหน่วยงานในสังกัดที่มี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญา รับจ้างงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) , กรมเจ้าท่า (จท.) , การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) , การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) มีทั้งสิ้น 10 โครงการจำนวน 14 สัญญา มูลค่ารวม 113,126.18 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 สัญญา และอยู่ในขั้นตอนรอการลงนามสัญญา 2 สัญญา
ประกอบด้วย
- กรมทางหลวง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) ตอนที่ 7 วงเงิน 1,868 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 26,059.23 ล้านบาท ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ สัญญาที่ 3 วงเงิน 7,359.3 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง) และโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติ - ลำลูกกา วงเงิน 18,699.93 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
-การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 52,329 ล้านบาท ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-1 ช่วงแก่งคอย - กลางดง และปางอโศก - บันไดม้า วงเงิน 9,348 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง) , สัญญา 3-4 สีคิ้ว - กุดจิก วงเงิน 9,848 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง) และสัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
และโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญา 1 ช่วงเด่นชัย - งาว วงเงิน 26,560 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3 สัญญา มูลค่ารวม 31,792.8 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญา 3 งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ ระยะทาง 3.1 กม. ในนามกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอ็นดับบลิวอาร์ เอ็มอาร์ที (บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ) วงเงิน 15,109 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
สัญญา 5 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทาง 9.3 กม. รวมงานก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร วงเงิน 13.094.8 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
และสัญญา 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบราง วงเงิน 3,589 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง)
กรมเจ้าท่า 3 โครงการ มูลค่ารวม 405.758 ล้านบาท ได้แก่ งานก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะที่ 1 ตอนที่ 1 วงเงิน 249.54 ล้านบาท (กำลังก่อสร้าง) , โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือบ้านหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 85 ล้านบาท (รอลงนามสัญญา) และโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือเกาะพีพี อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง วงเงิน 71.218 ล้านบาท (รอลงนามสัญญา)
-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างงานปรับปรุง Runway Strip , Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต วงเงิน 671.089 ล้านบาท