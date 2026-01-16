วิทยุการบินฯ หนุนภารกิจบินกรมฝนหลวง ลดฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วิทยุการบินฯ สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อำนวยความสะดวก จัดการจราจรทางอากาศ รองรับภารกิจการบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บรรเทาผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศให้ประชาชา ในพื้นที่ เขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก และปริมณฑล
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย ยังคงน่าวิตก และเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ซึ่งวิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 บริหารจัดการจราจรทางอากาศ และอำนวยความสะดวกแก่ภารกิจการบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการบินตรวจสอบสภาพอากาศ ในช่วงเวลา 08.00 น. ของทุกวัน เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ ความเร็ว และทิศทางลม รวมทั้งข้อมูลความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่กระจายตัวในชั้นบรรยากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดพื้นที่การปฏิบัติการบินอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการบินโปรยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งแห้ง เป็นประจำทุกวัน เพื่อปฏิบัติการด้วยเทคนิคการเจาะ ช่องชั้นบรรยากาศ เพื่อระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ โดยทำการบินวันละ 5 รอบ ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ซึ่งมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก เช่น หนองแขม บางขุนเทียน จอมทอง และเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ซึ่งช่วยทำให้ปริมาณฝุ่นลดลง
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ อำนวยความสะดวกการดำเนินงานอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน ได้แก่ การร่วมวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพอากาศและวางแผนทำการบิน การกำหนดเส้นทางบิน การบริหารจัดการห้วงอากาศ การประสานแจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) การให้บริการจราจรทางอากาศรองรับภารกิจ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง ให้ปฏิบัติภารกิจอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการทางอากาศในภาพรวม และสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน