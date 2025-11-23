“ธรรมนัส” สั่งอ.ต.ก.ใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงลำเลียงข้าว–น้ำดื่ม ช่วยชาวหาดใหญ่ประสบอุทกภัย

รมว.เกษตรฯ สั่ง อ.ต.ก.ลำเลียงข้าว–น้ำดื่ม โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงบิน ช่วยชาวหาดใหญ่ประสบอุทกภัย ย้ำ รัฐบาลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนทุกช่องทาง
เมื่อวันที่ (23 พ.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระดมกำลังสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมากติดค้างและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องหลายวัน
โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้ใช้ปฏิบัติการลำเลียงเสบียงทางอากาศ โดยความร่วมมือของเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเร่งส่งสิ่งของจำเป็นสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้จัดส่งข้าวสารคุณภาพกว่า 1,500 กิโลกรัม และน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ไปยังศูนย์กระจายความช่วยเหลือในพื้นที่หาดใหญ่ พร้อมเตรียมทยอยลำเลียงรอบต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
“รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด และพร้อมระดมทุกหน่วยงานลงพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยผมกำชับให้ อ.ต.ก. และทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ เร่งสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นให้ถึงมือประชาชน รวมถึงอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ เราต้องทำให้ได้ เพราะความปลอดภัยและความอยู่รอดของประชาชนสำคัญที่สุด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว