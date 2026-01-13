ครม.เห็นชอบเครื่องแบบพิเศษ ขรก.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ครม.เห็นชอบร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. ….
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. …. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ข้าราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีเครื่องแบบพิเศษที่มีความเหมาะสมกับภารกิจ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ขัดข้องในหลักการของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยมีข้อสังเกตว่า การแบ่งระดับของหมวกสำหรับเครื่องแบบพิเศษข้าราชการไม่สอดคล้อง กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ และรองเท้าข้าราชการชายควรกำหนดให้มีถุงเท้าเป็นส่วนประกอบของเครื่องแบบด้วย ส่วนการกำหนดรองเท้าสำหรับข้าราชการหญิงเป็นรองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำส้นต่ำหรือไม่มีส้นรองเท้าอาจไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและควรแต่งกายเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ที่มีลักษณะพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามหลักการและเหตุผลของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาอนุมัติหลักการได้ และมีข้อสังเกตว่ากฎสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (เทียบเท่ากฎกระทรวง) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 มิได้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญอันใด สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดในหลักการว่ากฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวไม่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย กับกระบวนการเสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานฯ เสนอ สมควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องเสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายดังกล่าวเพื่อพิจารณาก่อน หากตรวจสอบแล้วไม่ขัดข้องให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยตรง
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ซึ่งกำหนดให้ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนจะสมควรอย่างไร และจะต้องแต่งเมื่อไร โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหรือข้อบังคับ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎ หรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ และมิได้เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีกระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ตามมาตรา 169 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเรื่องนี้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ร่างอนุบัญญัติสามารถดำเนินการได้ตามปกติหากไม่มีผลเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณและการคลังหรือทำให้รัฐสูญเสียรายได้ของรัฐ