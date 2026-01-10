เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้ชื่องาน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เปิดพื้นที่แห่งความสุข ความสนุก และการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ปีนี้ผนึกกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทำ และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมอบของรางวัลให้เด็ก ๆ ระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ และได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงวัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดการดำรงชีวิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีวินัย ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายในงานเด็ก ๆ ร่วมสนุกตะลุยกับกิจกรรม Walk Rally วิถีเกษตร กว่า 20 ฐาน อาทิ จักรยานสูบน้ำ การต่อวงจรโซลาร์เซลล์ พลังงานเท้าเหยียบ บิงโกเกษตร เกมบันไดงู นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด คีบเมล็ดพันธุ์ เกม Kahoot เสริมความรู้ด้านเกษตร รวมถึงสวมแว่น VR ท่องเที่ยว 1 ไร่ พึ่งตนเอง พร้อมลุ้นรับของรางวัลใหญ่กลับบ้านทุกชั่วโมง ไฮไลท์พิเศษในเวลา 08.00 น. กับการมอบความสุขให้เด็ก ๆ จากเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในกิจกรรมฝนหลวงโปรยยิ้ม รวมถึงการฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เปิดให้ชมฟรีตลอดวัน จำนวน 14 รอบ ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุ์กรรม”
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนทุกคนคือ “เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง” ที่ต้องได้รับการดูแล บ่มเพาะ ฝึกฝนด้วยการสร้างจิตสำนึกผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย งานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จึงมิได้เป็นเพียงพื้นที่แห่งความสนุกสนาน หากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมทั้งหัวใจ ความคิด และจินตนาการของเด็กๆให้เติบโตอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคง บนรากฐานของคุณธรรม ความพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum