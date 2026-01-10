xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้ชื่องาน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เปิดพื้นที่แห่งความสุข ความสนุก และการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ปีนี้ผนึกกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทำ และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมอบของรางวัลให้เด็ก ๆ ระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี
 
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ และได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงวัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดการดำรงชีวิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีวินัย ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายในงานเด็ก ๆ ร่วมสนุกตะลุยกับกิจกรรม Walk Rally วิถีเกษตร กว่า 20 ฐาน อาทิ จักรยานสูบน้ำ การต่อวงจรโซลาร์เซลล์ พลังงานเท้าเหยียบ บิงโกเกษตร เกมบันไดงู นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด คีบเมล็ดพันธุ์ เกม Kahoot เสริมความรู้ด้านเกษตร รวมถึงสวมแว่น VR ท่องเที่ยว 1 ไร่ พึ่งตนเอง พร้อมลุ้นรับของรางวัลใหญ่กลับบ้านทุกชั่วโมง ไฮไลท์พิเศษในเวลา 08.00 น. กับการมอบความสุขให้เด็ก ๆ จากเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในกิจกรรมฝนหลวงโปรยยิ้ม รวมถึงการฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เปิดให้ชมฟรีตลอดวัน จำนวน 14 รอบ ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุ์กรรม”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนทุกคนคือ “เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง” ที่ต้องได้รับการดูแล บ่มเพาะ ฝึกฝนด้วยการสร้างจิตสำนึกผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย งานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จึงมิได้เป็นเพียงพื้นที่แห่งความสนุกสนาน หากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมทั้งหัวใจ ความคิด และจินตนาการของเด็กๆให้เติบโตอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคง บนรากฐานของคุณธรรม ความพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต
 
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum










เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
เปิดแล้วงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดเต็มกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมของรางวัลตลอดวัน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
+10
กำลังโหลดความคิดเห็น