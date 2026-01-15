ซันโทรี่เป๊ปซี่โคจับมือมีทชั่นกรุ๊ป จัดเต็มอาหารเกาหลีคู่เครื่องดื่มซ่า

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
ภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท มีทชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มีทชั่น กรุ๊ป) เสิร์ฟความอร่อยเอาใจคนรักอาหารเกาหลี พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษต้อนรับปีใหม่ด้วยการจับคู่เมนูอร่อยจากร้านอาหารในเครือมีทชั่น กรุ๊ป ได้แก่ Solsot (โซลสท) ข้าวอบสไตล์เกาหลี-ญี่ปุ่น, Saemaeul (แซมาอึล) ปิ้งย่างเกาหลีต้นตำรับ, Saemaeul Express (แซมาอึลเอ็กซ์เพรส) ปิ้งย่างและอาหารเกาหลีแบบจัดเซตทานสะดวก และ BHC Chicken (บีเอชซี ชิคเก้น) ไก่ทอดอันดับ 1 จากเกาหลี กับเครื่องดื่มซ่าของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้แก่ เป๊ปซี่ เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล และเซเว่นอัพ เพื่อเติมเต็มทุกมื้ออาหารให้อร่อย ซ่า สดชื่น ลงตัวยิ่งขึ้น
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้าภายใต้แนวคิด “Win With Customers” ผ่านความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำมากมาย รวมถึง มีทชั่น กรุ๊ป เครือร้านอาหารที่กำลังมาแรงในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์ ทั้งร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) และร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant) ของมีทชั่น กรุ๊ป นั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับความสดชื่นจากผลิตภัณฑ์ของ ซันโทรี่ เป๊บซี่โค ประเทศไทย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น