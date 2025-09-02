“ซันโทรี่ฯ ผนึก “เกรฮาวด์ คาเฟ่” อัดแคมเปญขยายช่องทางร้านอาหาร

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ในฐานะพันธมิตรใหม่ ชวนลูกค้าสัมผัสประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทั้งสนุก สดชื่น และไม่ซ้ำใคร เริ่มต้นด้วย “Flash Lunch Set” เสิร์ฟเซตอิ่มสุดคุ้ม Thai Set หรือ Western Set คู่กับเครื่องดื่มสุดซ่าของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้แก่ เครื่องดื่ม เป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11:00 – 14:00 น. ที่เกรฮาวด์ คาเฟ่ และ อนาเธอร์ฮาวด์ คาเฟ่ ทุกสาขา รวมถึงบริการเดลิเวอรี
นายบุญชัย อัศวฤทธิพรหม์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการขาย ช่องทางร้านค้าปลีกดั้งเดิมและร้านอาหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผ่านการขยายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอเมนูอาหารที่สนุกสนานและแปลกใหม่เพื่อมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ”
ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเราให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่สดใสและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เกรฮาวด์ คาเฟ่ และ อนาเธอร์ฮาวด์ คาเฟ่ ยังเป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดนิยมที่อยู่ในลิสต์ ‘เป๊ปซี่ มิตรชวนกิน’ คอมมูนิตี้ความอร่อยที่รวบรวมร้านเด็ดทุกสไตล์ ทั่วไทย ที่ได้รับการแนะนำและการันตีจากเหล่ามิตรแท้สายกิน จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มซ่า สดชื่น ของเราจะถูกเสิร์ฟเคียงคู่กับเมนูอร่อยสุดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว
นางชนาภา สนธิญาติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัดบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด กล่าวว่า “ที่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ เรายึดมั่นในคอนเซปต์ ‘แฟชั่นคาเฟ่’ ที่ผสมผสานแฟชั่นและอาหารเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยสไตล์เมนูอาหารที่เน้นความทานง่ายแบบสตรีทฟู้ดประเทศไทย โดยประยุกต์ทุกจานให้ทันสมัยในแบบฉบับของทางร้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มองหาประสบการณ์การรับประทานอาหารที่สนุกและแตกต่าง จับคู่กับเครื่องดื่มซ่า สดชื่นอย่าง เป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล ที่ช่วยเติมเต็มและเพิ่มสีสันให้ทุกมื้ออาหาร เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะสร้างความคึกคักให้กับเกรฮาวด์ คาเฟ่ และ อนาเธอร์ฮาวด์ คาเฟ่ ได้เป็นอย่างดี”
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้แนวคิด “Win with Customers” ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ผู้บริโภคต้องการ