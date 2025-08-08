SNNPปันผล-หล้งรายได้6เดือนแรกเฉียด2.9ล.

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง เปิดงบงวด 6 เดือนของปี 2568 ระดับรายได้รวมอยู่ที่ 2,896.8 ล้านบาทใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้เผชิญกับแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจและฝนที่มาเร็วกว่าฤดูกาล ขณะที่บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท/หุ้น รับทรัพย์ วันที่ 5 ก.ย. 68 นี้ ฟากผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” ระบุ ลุยพัฒนาและออกสินค้าใหม่ พร้อมใช้กลยุทธ์การตลาดครบวงจร ขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่ใส่ใจรักสุขภาพ ช่วยสนับสนุนรายได้ครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,896.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 300.2 ล้านบาท แม้เผชิญแรงกดดัน จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ทั้งจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ การแข่งขันจากสินค้านำเข้า และสภาพอากาศแปรปรวนจากฝนที่ตกก่อนฤดูกาล ทำให้กระทบยอดขายกลุ่มเครื่องดื่ม ทั้งนี้บริษัทยังสามารถคงกำไรไว้ได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่สะท้อนการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
ขณะที่ ผลประกอบการในไตรมาส 2/2568 แม้จะได้รับแรงกดดันจากยอดขายกลุ่มเครื่องดื่มและช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมที่ชะลอตัว แต่ยอดขายกลุ่มขนมขบเคี้ยวยังคงเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งการดึงพลังคู่จิ้น
อย่าง “หลิง–ออม” ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ “เจเล่ บิวตี้” และขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ผลักดันรายได้กลุ่มเครื่องดื่มในช่องทางการค้าสมัยใหม่ให้เติบโตเพิ่มขึ้น
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 225.0 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 สิงหาคม 2568 กำหนดจ่ายวันที่ 5 กันยายน 2568
“สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 บริษัทมีแผนออกสินค้าอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนารสชาติใหม่ เอาใจกลุ่มผู้บริโภค พร้อมใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร เดินหน้าสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลและ KOL ทั้งสายบิวตี้และสายไลฟ์สไตล์ ปล่อยหนังโฆษณาและจัดแคมเปญเพื่อดึงดูดผู้บริโภค เสริมการจัดจำหน่ายให้ครบทุกช่องทาง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค แม้จะต้องเผชิญความกดดันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้เตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้า มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผลิตและการจัดส่งสินค้า ทำให้มั่นใจว่า SNNP จะสามารถเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้” นายวิโรจน์ กล่าว