แพลตฟอร์ม ปั้นแบรนด์ไทย “TikTok Shop” ดันแคมเปญ ThaiRiser

TikTok Shop นำประสบการณ์ปั้นแบรนด์ไทย ยอดขายปัง เปิดแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers รวม 50 แบรนด์ไทย ที่มียอดขายโดดเด่น เล่าเรื่องสินค้าและแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและคืนกำไรให้สังคม สะท้อนถึงการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย
นางสาวกรณิการ์ นิวัติศัยวงศ์, Head of FMCG, E-Commerce, TikTok Shop ประเทศไทย กล่าวว่า หัวใจของแคมเปญนี้คือการสปอตไลท์แบรนด์ไทย ที่ไม่เพียงสร้างการเติบโตทางธุรกิจ แต่ยังสามารถเปลี่ยนสินค้าให้กลายเป็นกระแสไวรัลที่ทุกคนต้องพูดถึง และที่สำคัญคือ เมื่อเติบโตแล้วก็ไม่ลืมที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกคืนสู่สังคม ตั้งแต่การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ไปจนถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพื่อนำเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้มาให้ทุกคนได้รู้ TikTok Shop จึงได้เปิดตัว ‘ThaiRisers Hub’ ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่จะเป็นเวทีให้แบรนด์เพิ่มการมองเห็น สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อโดยตรง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“ความสำเร็จของ 50 แบรนด์ #TikTokShopThaiRisers เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงพลังและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัล ที่ TikTok Shop เราไม่ได้แค่ขายของ แต่เราสร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้ ‘ค้นพบ’ สินค้าที่พวกเขาไม่เคยรู้จัก ได้ ‘สัมผัส’ กับเรื่องราวเบื้องหลัง และ ‘รับแรงบันดาลใจ’ จากความคิดสร้างสรรค์ของครีเอเตอร์และคอมมูนิตี้”
TikTok Shop ภูมิใจที่ได้เห็นสินค้าท้องถิ่นจากต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก อาหารทะเลแห้ง หรือผลไม้แปรรูป สามารถแจ้งเกิดและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มของเรา และยังสร้างงานกลับคืนสู่ชุมชนได้อีกด้วย
เบื้องหลังการคัดเลือก 50 แบรนด์ไทยในแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers ไม่ใช่แค่การมองหาแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุด แต่เป็นการค้นหา ‘DNA ร่วม’ ของความสำเร็จที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1.ทุกแบรนด์ต้องเป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ ๆ ที่ก่อตั้งและขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการไทย 2.แต่ละแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่หรือแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในตลาด จะต้องมีเรื่องราวการเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจผ่าน TikTok Shop
3.แต่ละแบรนด์จะต้องมีสินค้าหรือคอนเทนต์ที่โดนใจจนเกิดเป็นกระแสไวรัลจากผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่แค่การนำสินค้ามาวางขาย 3.แบรนด์ของพวกเขาต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน หรือการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจในชุมชนของตนเอง
"แบรนด์ไทยทั้ง 50 ที่ได้รับเลือกในแคมเปญ #TikTokShopThaiRisers ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความสำเร็จที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยคนอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าเขาทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน”