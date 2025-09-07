SPT ผนึก วอลเลสไก่ทอด จัดโปรรีฟิลเครื่องดื่ม

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือSPTผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ผนึกกำลัง วอลเลส (Wallace) ร้านไก่ทอดและเบอร์เกอร์แบรนด์ดัง ซึ่งดำเนินการในประเทศไทย โดย บริษัท ซีเอฟจี แอนด์ เจอีทีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันสร้างประสบการณ์ความอร่อย แบบดับเบิ้ลทั้งไก่ทอด เบอร์เกอร์ พร้อมเครื่องดื่มซ่า สดชื่น ที่ทุกคนชื่นชอบ ในราคาสุดคุ้มผ่านโปรโมชันสุดพิเศษ เพียงซื้อชุด คอมโบ (เฉพาะที่ร่วมรายการ) ราคาเริ่มต้นเพียง 79 บาท รับทันที โปรโมชันรีฟีลเครื่องดื่มสุดซ่าของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้แก่ เป๊ปซี่ เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล เซเว่นอัพ และลิปตัน ไอซ์ที ระหว่างวันที่ 5 – 30 กันยายน 2568 เท่านั้น ที่ร้านวอลเลส ทุกสาขา ทั่วประเทศ (เฉพาะทานที่ร้าน)
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งสร้างความสำเร็จร่วมกับคู่ค้าภายใต้แนวคิด “Win With Customers” ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำมากมาย พร้อมขยายฐานคู่ค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ ทุกที่ ทุกเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ การจับมือกับ วอลเลส ประเทศไทย ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับวงการร้านอาหารบริการด่วน (QSR - Quick Service Restaurant) โดยมุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ความอร่อย ซ่า สดชื่น และคุ้มค่าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่การเป็น “บริษัทเครื่องดื่มที่ผู้บริโภครักมากที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง” (the Most Beloved Beverage Company in Thailand with True Gemba Centricity)