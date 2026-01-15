รฟม.ลงไซด์ก่อสร้าง”สายสีม่วงใต้”เช็กมาตรฐานเครน ย้ำความปลอดภัยสูงสุด

รฟม. ลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน เช็กสภาพเครนและความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสูงสุด ล่าสุดสร้างคืบหน้ากว่า 67%
วันนี้ (15 มกราคม 2569) นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) พร้อมด้วยผู้บริหาร รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง - ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร ณ จุดติดตั้งเครนขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่ (Launching Girder) สำหรับยกและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Segmental Box Girder) ของโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70/2
นายกิตติ เอกวัลลภ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ในครั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ถือเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ โดยในส่วนของสัญญาที่ 5 นี้ ปัจจุบันยังมีงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในช่วงปลายโครงการ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 70/2 ถึง ซอยสง่างาม (Pier No. 260 - 266) ซึ่งต้องมีงานติดตั้ง Viaduct Segment อีก 6 Spans
จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบ Launching Girder การตรวจสอบนั่งร้าน การตรวจสอบการขนส่ง Segment การตรวจสอบการยกติดตั้ง Pier Segment การตรวจสอบการติดตั้ง Viaduct Segment และตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างด้านบนทางวิ่งให้มีการจัดทำราวกันตกและติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่น (Safety Net) ให้เรียบร้อย รฟม. ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องได้มาตรฐานสากล รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาในภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 อยู่ที่ ร้อยละ 67.26