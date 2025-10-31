รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ หัวเจาะทะลุสถานีสะพานพุทธฯ แล้ว รฟม.อัฟเดต ภาพรวมคืบหน้ากว่า 65%

ประธานบอร์ด รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง ล่าสุด “หัวเจาะปสุตา” เดินเครื่องจากสถานีวงเวียนใหญ่ ทะลุสถานีสะพานพุทธฯแล้ว เผยภาพรวมคืบหน้า 65.06% ย้ำความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (31 ตุลาคม 2568) นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ร่วมลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง บริเวณสถานีสะพานพุทธฯ เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะอุโมงค์ของ Tunnel Boring Machine (TBM) No.1 “หัวเจาะปสุตา” ที่เจาะทะลุจากสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ผ่านอาคารปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) ไปยังสถานีวงเวียนใหญ่ และเจาะทะลุเข้าสู่สถานีสะพานพุทธฯ เรียบร้อยแล้ว
นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการ รฟม. กล่าวว่า คณะกรรมการ รฟม. ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มาโดยตลอด โดยเน้นย้ำให้ รฟม. ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างให้มีความเหมาะสม โดยให้ประสานคววมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลการก่อสร้างที่คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง ซึ่งมี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา มีความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนตุลาคม อยู่ที่ร้อยละ 63.63 สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สัญญาที่ 4 มีระยะทางทั้งสิ้น 3.3 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการขุดเจาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อหัวขุดเจาะอุโมงค์ทะลุเข้าสู่สถานีสะพานพุทธฯ แล้ว จะยกหัวขุดเจาะอุโมงค์กลับมาที่สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอีกครั้ง เพื่อขุดเจาะไปยังบริเวณ Cut & Cover ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงสร้างทางวิ่งยกระดับของสถานีดาวคะนองต่อไป
ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีระยะทางทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้า 17 สถานี แบ่งเป็นใต้ดิน 10 สถานี และยกระดับ 7 สถานี มีความคืบหน้าในภาพรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2568 อยู่ที่ร้อยละ 65.06