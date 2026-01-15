“เพื่อไทย"จี้รัฐเพิ่มความปลอดภัยบนถนน โวหากเป็นรัฐบาล จะเช็กทุกสัญญาก่อสร้างและเพิ่มบทลงโทษ

“กฤชนนท์” รองโฆษกพรรคเพื่อไทย จี้รัฐต้องรับผิดชอบชีวิตประชาชน-เพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนน พร้อมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต-ได้รับบาดเจ็บ เผยหากเป็นรัฐบาลจะเช็คทุกสัญญาก่อสร้างและเพิ่มบทลงโทษที่เข้มงวด
นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และ ผู้สมัคร สส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 29 เขตบางแค (บางแคเหนือ - บางไผ่) เขตหนองแขม (หนองค้างพลู) และเป็นอดีต ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) เปิดเผยถึงเหตุการณ์ เครนถล่มบนถนนพระราม 2 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้
นาย กฤชนนท์ เผยต่อว่า ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในชุดปัจจุบันให้ใส่ใจการเดินทางของประชาชนมากยิ่งขึ้น และหันมาใส่ใจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง เพราะถนนทุกเส้นไม่ควรเป็นพื้นที่เสี่ยงตายของประชาชน
ทั้งนี้ หากพรรรคเพื่อไทย ได้เป็นรัฐบาล จะดำเนินการเข้าเช็คทุกสัญญา จะเพิ่มบทลงโทษที่เข้มงวด พร้อมกับเพิ่มระบบเทคโนโลยี เข้าไปเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างทุกโครงการ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ กล้องCCTV เป็นต้น นอกจากนี้จะแก้ไขและผลัดกันการก่อสร้างทั้งระบบ ผ่านเงื่อนไขตามกฎหมายรวมทั้งการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเน้นการควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนการประมูลงานต่างๆ ต้องใช้ Price Performance (ราคาต่อประสิทธิภาพ) ประกอบด้วย เพื่อดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
สำหรับ มาตรการสมุดพก ที่พรรคเพื่อไทยได้เคยดำเนินการไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รัฐบาลชุดปัจจุบัน ผลักดันและดำเนินการต่อ เพื่อที่จะสามารถ ลดชั้นผู้รับเหมาและเพิ่มบทลงโทษอย่างเข้มงวดสำหรับผู้รับเหมาที่กระทำความผิด